Olympicu väikeaktsionärid on nördinud: üleostja käitumine näitab austuse puudumist

Kogu ülevõtja retoorika ja tehingustruktuur eirab printsiipi, et aktsiate ülevõtmist saab küll taotleda vähemalt 90% aktsiakapitalist omav suuraktsionär, kuid sama seadus nõuab 95% aktsionäride nõusolekut antud otsuse ja hinnaga.

Teine võimalus on aktsiate ülevõtmine ema-tütre ühinemise käigus, mida saab otsustada 90% poolthäältega. Kuid Eesti seadustega loodud ja Riigikohtu praktikaga sisustatud vähemusaktsionäride kaitse seab ka antud juhuks üsna selged piirid. Esiteks, igasugune ühinemistehing, mille eesmärk on vähemuse lahjendamine ja noteerimise lõpetamine, kahjustab väikeaktsionäride huve ning on tühine. Teiseks tuleb aktsionäre kohelda võrdselt ning vähemust kahjustava ühinemise läbiviimiseks on vajalik kõikide väikeaktsionäride nõusolek.

Seega on Novalpinal viimane aeg aru saada, et sunnimeetmete kasutamine ning seaduste „loominguline“ tõlgendamine Eesti õigusriigis ei toimi ja leida tuleb kompromisse. Kellegi eesmärk ei ole protsessi lõputu venitamine, vaid kõigi aktsionäride õiglane kohtlemine.