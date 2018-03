Olympicu börsilt lahkumine on järjekordne näide sellest, kui viletsas õiguslikus seisus on Eesti väikeaktsionärid. Isegi mullu mais nende kaitseks ellu kutsutud väikeaktsionäride liit (EVAL) soovitab aktsiad lihtsalt ära müüa. Liidu üks juhte Margus Moor on seisukohal, et sõdida pole mõtet, sest kui aktsiad enam likviidsed pole, muutub väikeomanike positsioon veelgi halvemaks.