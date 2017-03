Olympicu välisturgudel käärib

Olympic Entertainment Groupi kahel põhiturul räägitakse muudatustest, mis annaksid põntsu kasiinofirma käibele ja kasumile.

Olympic Entertainment Groupi kahel põhiturul räägitakse muudatustest, mis annaksid põntsu kasiinofirma käibele ja kasumile, kirjutab Äripäev.

„Ilma kahtluseta on tegemist Olympic Entertainment Groupi (OEG) jaoks suurima riskiga ning uudis on murettekitav,“ ütles 35 737 Olympicu aktsiat omav riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi. „Läti osakaal grupi käibes on 33 protsenti ning ärikasumis oli lõunanaabrite osakaal eelmisel aastal 69 protsenti,“ viitas Kivimägi Läti turu olulisusele OEG jaoks.

Kivimägi hinnangul mõjutaks laual olev hasartmängumaksu 30protsendiline tõus otseselt OEG kasumit.

