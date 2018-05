Olympicut ei lasta börsilt minema

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas mitte rahuldada Olympic Entertainment Group AS-i taotlust ning keelduda tema aktsiate noteerimise lõpetamisest enne aktsiate ülevõtmist.

"Arvestades Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäride struktuuri ning neile kuuluva koguosaluse suurust, samuti kavandatud tehinguid, võib börsi hinnangul investorite huvid lugeda piisavalt kaitstuks juhul, kui investorid on piisavalt informeeritud ning kui neil on võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Börsi hinnangul tagatakse sellised tingimused noteerimise jätkumise korral kuni aktsiate ülevõtmiseni rahalise hüvitise eest ning noteerimise lõpetamine enne nimetatud tingimuse täitmist kahjustaks oluliselt investorite huve," teatas Nasdaq Tallinn.

Olympic Entertainment Group esitas 15. mail avalduse Tallinna börsilt lahkumiseks. Uus suuromanik Odyssey on suutnud omandada 89% ettevõtte aktsiatest ehk hetkel on veel ligi 1400 väikeaktsionäri, kes pole OEG osalust müünud.

Trigoni fondijuht Mehis Raud rääkis börsilt lahkumise avalduse hääletuse järel, et väikeaktsionärid tegid ettepaneku, et OEG võiks börsilt ära minna ainult siis, kui uutel omanikel on 100% ettevõtte aktsiatest käes. "See tähendaks, et nad ostaksid välja praegused sees olevad 1600 aktsionäri kõrgema hinnaga. See hääletati Oddyssei poolt maha," ütles ta toona.