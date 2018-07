Omanik: Lottemaa saab sel aastal kahjumist välja. Hakkame sel aastal ka halba ilma ära kasutama

Lottemaa. Foto: Eero Vabamägi

Lottemaa üks omanikest Egon Elstein usub, et Lottemaa saab sel aastal kahjumist välja.



Elstein rääkis Vikerhommikus, et Lottemaa on seni veel kahjumis, sest kõige suurem vastane käibe mõttes on kehv suvi, kuid oli ka finantsilisi põhjusi, vahendab ERR.