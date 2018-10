Omanik puhub Tallinna hipodroomi kinnisvaraarendusele taas elu sisse

Ajast, mil Alfa Property üks omanikke Jaan Manitski tuli avalikkuse ette plaaniga Tallinna hipodroomi ligi 19-hektarisele alale elurajoon rajada ja hobuste võidujooksud Harjumaale kolida, on möödas üle kümne aasta, kuid detailplaneeringu üle tekkis vaidlusi, plaan jäi seisma ning hipodroomil kappavad senini hobused.

Siiski ei tähenda see, et ettevõte oleks loobunud kavatsusest piirkond elurajooniks ehitada. Alfa Property juhatuse liige Jaanus Mikk rääkis ERR-ile, et juba aasta otsa on seal infrastruktuuriga tegeldud.

"See, mis meil detailplaneeringuga oli kehtestatud ja sisse joonistatud, on praeguseks hetkeks ajast ja arust. Kaasajastame neid, aga iga projekteerimise protsess ja kooskõlastamised võtavad mingi aja," selgitas ta. "Põhimõtteliselt selle arendusprojektiga minnakse edasi."

2011. aastal kehtestatud detailplaneering näeb ette, et aadressile Paldiski maantee 50 ehitatakse kahe- kuni 13-korruselised hooned, seejuures kõrgemad majad tulevad Paldiski maantee äärsetele kruntidele, mis jäävad vanalinna vaatekoridorist väljapoole. Planeeringu järgi tuleb vältida viiekorruselisi hooneid, mis oma tüübilt meenutavad modernseid paneelmaju. Alale on ette nähtud ka üks vaatekoridor-tänav suunaga Merimetsa teelt Toompea suunas Pika Hermanni torni poole.