Omanike Keskliit: rahvas ootab valitsuselt samme elektrihinnatõusu leevendamiseks. Konkurentide kokkuostmise asemel peaks raha panustama võrgutasude langetamisse

Eestis on sadu tuhandeid kodutarbijaid, keda hirmutavad jutud 30-protsendiliselt elektrihinna tõusust ning kes ootavad valitsuselt selget plaani, kuidas seda hinnatõusu leevendada ja selle kordumist vältida, leiab Eesti Omanike Keskliidu juht Priidu Pärna.

Pärna sõnul on maailmaturuhindade kõikumine loomulik, kuid kui mingi elutähtis teenus kallineb korraga kolmandiku võrra, siis tundub omanikele, et miskid sammud on riigis jäänud tegemata. Kui kohvi kallineb turul samas suurusjärgus, siis on mul võimalus selle ostmisest loobuda, kuid pirni asemel pirruvalgel istumine ja jõevees pesu pesemine ei ole tänapäeval tõsiseltvõetav alternatiiv, arvab Pärna. Madalapalgaliste maksusoodustused on tasalülitanud oluliste teenuste ja kaupade jätkuv kallinemine.

Kodutarbijad ootavad, et valitsus, kellele kuuluvad energiaettevõtted ning kes kujundab aktsiisipoliitikat, pakub visiooni, kuidas energiahinnad kontrolli all hoida ning Vene energiaturust lahti rakendamine ei seaks meid sõltuvusse vaid sellest, kas Skandinaavias on sadanud piisavalt vihma.

Omanike Keskliidu arvates peaks valitsus kasumliku riigi energiaettevõtte omanikuna suunama teiste elektritootjate kokkuostmise asemel rohkem vahendeid võrgu kaasajastamisse, et selle tulemusena võrgutasud langeksid. Võrgutasud moodustavad tarbija arvest ca kolmandiku ja nende langus kompenseeriks elektrihinna kasvu. Samuti ei ole elekter luksuskaup ega kahjulik harjumus, et seda peaks nii kõrgelt aktsiisiga maksustama.