Omanike Keskliit: valitsusel jääb veel tagastada Mustpeade maja

Eesti Omanike Keskliit tervitab riigi ja kirikute vahelist kokkulepet omandivaidluste lõpetamiseks ja hüvitise maksmiseks, aga leiab, et tagastama peaks ka Mustpeade maja.

Liidu esimehe Priidu Pärna sõnul on omand põhiseadusega kaitstud ja varade tagastamisel tuleb võrdselt kohelda kõiki omanikke sõltumata sellest, kas tegu on eraomaniku või kirikuga. "On heameel, et Eesti on õigusriik ja jutt mingist kingitusest ei ole kohane. Ärgem unustagem, et Eesti Vabariik taastati õigusjärgluse alusel ning sellest tulenevalt tagastati või hüvitati ka varad nende omanikele," sõnas ta pressiteates.

"Eesti riik tähistab peagi 100 sünnipäeva ning selleks ajaks peame lõetama omandireformi, mis on kestnud juba üle 25 aasta. Rahandusministeeriumi hinnagul on veel ca 200 lahendamata asja. Pärast kirikuvarade osas lahenduse leidmist jääb valitsusel veel teha julge otsus ja tagastada ka Mustpeade maja õigusjärgsetele omanikele. Sellisel juhul saab Eesti astuda uude sajandisse puhtalt lehelt ja tulevikku vaatavalt," märkis Pärna.

Valitsus otsustas neljapäeval eraldada omandireformi reservfondist üle kaheksa miljoni euro Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirikule sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks. Luteri kirik sai seejuures 6,75 miljonit eurot ja õigeusukirik 1,42 miljonit eurot.