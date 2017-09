Omavalitsused saavad novembrist taotleda toetust üürimajade ehitamiseks

Kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud riigi toel elamufondi arendamisest, saavad alates novembrist Kredexilt selleks toetust taotleda, kirjutas ERR.

Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul enam kui 60 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit sel aastal.

Esimesel aastal antakse toetust kohalikele omavalitsustele, mis jäävad Tallinna ja Tartu mõjualast väljapoole. Puuduliku elamufondi tõttu on just need piirkonnad tööjõu pärast konkureerides kehvemal positsioonil kui Tartu ja Tallinn.

Elamufondi arendamise toetust võib kasutada uute üürielamute rajamiseks ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, eesmärgiga võtta need kasutusele üürielamutena.

Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on toetuse tingimuste välja töötamisel pandud suur rõhk ka valmivate elamute energiatõhususele ning muuhulgas hinnatakse majade sobivust linnaruumi.

„Võttes arvesse, et uute üürielamute rajamisel peavad hooned vastama energiatõhususarvu klassile A ning ümberehitamisel vähemalt klassile C, saavad rajatavad või rekonstrueeritavad majad olema madala energiatarbimisega,“ ütles Reinsalu.