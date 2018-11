Omniva on tööga jännis: pakiautomaadis ootas ees tühi kapp, lapse 300-eurosed prillid seisavad juba 2 nädalat sorteerimiskeskuses

Ta lisas, et tema tuttaval on ligi 1000 eurot maksev eritellimusel tehtud suu valvur (kapa) juba 3 nädalat kadunud olnud. „Arsti ametlik soovitus on koheselt uus tellida või paari nädala pärast peab uuesti breketid peale panema. Nii et normaalne elu on häiritud,” lausus mees.

Ka temal oli Omniva klienditeenindusega halb kogemus. Esiti ei saanud ta kuidagi liinile, lõpuks lubati tagasi helistada, kuid mitu päeva seda ei juhtunud. Kui see lõpuks toimus, lubati, et probleemiga tegeletakse, samas on juba kaks nädalat ta lapse prillid sorteerimiskeskuses seisnud ja kätte ta neid saanud ei ole.

Kaheks nädalaks on pakkide saatmises probleeme

Omniva meediasuhete juht Mattias Kõiv ütles, et ettevõte töötab praegu tegelikult rohkem kui kunagi varem. „Praegusel kolimisperioodil käib saadetiste sorteerimine samaaegselt nii vanas logistikakeskuses Pallasti tänaval kui ka uues logistikakeskuses Rukki teel. Ühtlasi on samal ajal ka jõulumahtude periood juba kätte jõudmas,” kirjeldas ta.

Küll aga tõdes Kaiv, et kuna perioodil 5.- 18. november viiakse lõplikult ellu logistikakeskuse kolimisega seotud ümberkorraldused ning juurutatakse uued protsessid, võib selles ajavahemikus ümberkorralduste mastaapsuse tõttu esineda tavapärases pakkide liikumise protsessis ja kiiruses kõrvalekaldeid.

„Kuigi valdav osa saadetisi saab kenasti ja õigeaegselt kohale viidud, siis paraku on siiski ka väike osa saadetisi, mille tarne on kolimisprotsessi käigus viibinud. Kuna alles õpetame uut liini meie pakkidega tegelema, siis osa saadetisi, eeskätt neid, mis on erikujulised või eritingimustega, võivad hilineda ja uue nädala alguseks saame nendega joonele,” rääkis Kaiv.

Tema sõnul palub Omniva kõigilt neilt, keda kolimine mõjutab, kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist. „Muudatused on ette võetud selleks, et pakkuda teile edaspidi kiiret ja uue kvaliteediga teenust,” lausus ta.

Ametlikult alustab uus Tallinna külje alla Jürisse jääv sorteerimiskeskus tööd algava nädala esmaspäevast, 12. novembrist.