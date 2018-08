Omniva pakiäri kasvas Baltikumis viiendiku võrra

Selle aasta esimesel poolaastal kasvas Omniva pakiäri kogu Baltikumi vaates 20% ning Eestis osutatav postiteenus 2%. Kontserni vaates tervikuna langes äritulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%.

2018. aasta esimesel poolaastal olid kontserni äritulud kokku 50,73 miljonit eurot.

Omniva juhatuse liikme Ansi Arumeele sõnul on poolaastatulemuste vaates kõige olulisem aga põhiäri kasv, pakiteenuste kasv koduturul Baltikumis. Ettevõtte pakiteenuste äritulu kasvas eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes Baltikumis 20% ja kasv on kiirenev. „Peame väga oluliseks, et pakiäri kasv koduturul Baltikumis näitab jätkuvat ja kiirenevat kasvu,“ ütles Arumeel. „Tegu on meie põhiäriga, mille tähtsus koos e-kaubanduse kasvuga jätkuvalt suureneb.“

Eriti kiiresti kasvavad Omniva tütarettevõtted Lätis ja Leedus. Läti Omnivas kasvas pakiäri 47%, Leedu Omnivas 33%.

2018. aasta teisel poolaastal on ettevõttel plaanis oma pakiautomaadivõrgustikku kogu Baltikumis veelgi laiendada ning jõuda pakiautomaatidega klientidele veel lähemale, ka väiksematesse linnadesse ja asulatesse. Laienemine jätkub ka suuremates linnades, mis on pakiautomaatidega küll kaetud, kuid e-kaubanduse kiire kasv ja klientide eelistused nõuavad võrgu laiendamist.

Postiäri suurendab tulusid innovatsiooni ja efektiivsusega