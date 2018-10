Omniva pakiäri saab uue juhi Ekspress Grupist, kuhu omakorda läheb Nordica endine tippjuht

Omniva teatab, et 5. novembrist alustab seal tööd Andre Veskimeister, kes hakkab juhtima ettevõtte pakiäri valdkonda. Pakiäri juht kuulub koos postiäri juhi, finantsjuhi ning juhatuse esimehega ka ettevõtte juhatusse.

Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul rääkis Veskimeistri kasuks tema kogemus volatiivses ja tugeva konkurentsiga meediaäris tegutsemisel ning kolme riigi ülene juhtimiskogemus. „Meediaäri on olnud suurtes muutustes nagu postimaailmgi. Usun, et Andre kogemused ning kliendile orienteeritus aitab ettevõtte pakiäri kõrgustesse viia," ütles Arumeel.

Veskimeistri sõnul on Omniva muutuste keskel ja kiirelt arenev innovaatiline ettevõte, mis kujundab oma ärivaldkonna tulevikku. "Olen veendunud, et meie lähiaastate tegevused võimaldavad innovatsiooni trendi jätkata ning kasvavat kasumit investeerida Omniva pikaajalisse edusse," lisas ta.

Veskimeister hakkab juhtima viiest üksusest koosnevat pakiäri valdkonda, mille alluvusse jäävad sealhulgas ka kiire kasvuga Omniva Läti ja Omniva Leedu äriüksused.

Alates 2018. veebruarist on Veskimeister olnud Ekspress Grupi nõukogu esimees ning alates 2017 juunist ka Ekspress Meedia tegevjuht. Varem on ta töötanud Ekspress Grupi juhatuse liikme ning innovatsioonijuhina, Ülemiste City tegevjuhi ning turundus- ja arendusjuhina ning EAS'i finantsdirektorina. Veskimeister on lõpetanud EBS'i ärijuhtimise eriala.