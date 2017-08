Omniva pakiautomaatide võrk paisub poole suuremaks

Omniva paigaldab sügisel Baltikumi 65 uut pakiautomaati ning laiendab olemasolevaid, misjärel paisub automaadivõrgustik pea poole suuremaks, teatas riigifirma.

Sügisese laienemise käigus paigaldab Omniva Eestisse 10, Lätti 30 ning Leetu 25 uut pakiautomaati. Laienemise peamiseks eelduseks on olnud kiire e-kaubanduse areng.

Samuti paigaldab Omniva paljudele juba olemasolevatele automaatidele pakikappe juurde. “E-kaubanduse, eriti aga piiriülese e-kaubanduse kasv on olnud niivõrd kiire, et mitmed automaadid on üha kasvavate mahtude tõttu ka väikeseks jäänud,” ütles pakiautomaadivõrgu juht Tanel Raun. Eestis saavad kappe juurde 45 automaati.

Raun lisas, et kuigi laienemise maht on kinnitatud, siis uute automaatide asukohtadest on veel vara rääkida. “Kindlasti hakkavad uued automaadid asuma kohtades, kus nende järgi kõige suurem nõudlus on. Kahtlemata vajavad jõulude eel täiendust rahvarohked ning tiheda pakiliiklusega piirkonnad, kus on oodata suuri ülemahtusid."

Kuigi selleaastased asukohad on juba välja valitud, käivad Rauni sõnul praegu veel läbirääkimised ja lepingute sõlmimised, millega soovitakse ühele poole saada sügise esimeses pooles.