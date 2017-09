Omniva paneb pakiautomaatidesse 20 miljonit eurot. Oma osa saab ka Cleveron

Omniva rahvusvahelise pakiautomaatide hanke raames valiti välja kolm pakkujat, kelle käest tulevikus pakiautomaate tellima hakatakse. Kokku investeerib ettevõtte Baltikumi pakiautomaadivõrgustiku laienemisesse viie aasta jooksul üle 20 miljoni euro.

Hanke tulemusena osutusid valituks Cleveron Eestist, Keba Austriast ning Hivebox Hiinast. Lepingud sõlmitakse viieks aastaks, mille jooksul hangitakse uusi pakiautomaate nii Eestisse, Lätti ja Leetu ning suurendatakse ettevõtte pakiautomaadivõrgustikku märkimisväärselt.

Omniva juhatuse liige Ansi Arumeele sõnul on ettevõttel plaan mitmekesistada oma võrgustikku erinevat tüüpi automaatide ja tehnoloogiatega, et pakkuda inimestele mugavat teenust veelgi lähemal, veelgi kiiremini. „Kõik pakivaldkonna trendid ja uuringud viitavad, et pakiautomaat on Baltikumis kõige eelistatuim paki saamise ja saatmise kanal. Meie ülesanne on pakiautomaadid inimeste jaoks võimalikult lihtsasti kättesaadavaks teha," rääkis Arumeel.

Arumeele sõnul on kolme pakkuja valimine parim võrgu edasiseks täiustamiseks. "Sõlmime lepingud kolme maailmatasemel pakiautomaaditarnijaga, et meil oleks uute automaatidega paindlikkust ning võimekust laieneda ka sinna, kuhu me seni jõudnud pole," selgitas Arumeel. "Mõned automaadid saavad olema kindlasti ka sellised, mida siinmail veel nähtud pole."

Samuti on oodata laiemat varieeruvust pakiautomaadi suuruse osas. "Meie poole on pöördunud mitmed asulad, kes on pakiautomaadi paigaldamisest väga huvitatud, kuid kelle pakimahud jäävad suure automaadi jaoks liiga väikeseks. Loodetavasti on ka nende jaoks lähiajal lahendused olemas," lisas Arumeel.

Tänavu sügisel paigaldab Omniva paljudele juba olemasolevatele automaatidele pakikappe juurde. Laienemise peamiseks eelduseks olnud kiire e-kaubanduse areng. "E-kaubanduse, eriti aga piiriülese e-kaubanduse kasv on olnud niivõrd kiire, et mitmed automaadid on juba praegu üha kasvavate mahtude tõttu väikeseks jäänud," täpsustas Arumeel. "Seetõttu saavadki Eestis kappe juurde 45 automaati."

Praeguseks on Omnival kogu Baltikumis enam kui 120 linnas 276 automaati, mis teeb sellest Baltikumi suurima pakiautomaadivõrgustiku. Lähima viie aasta jooksul investeerib logistikaettevõtte pakiautomaadivõrgustikku üle 20 miljoni euro, mille tulemusena plaanitakse pakiautomaatide arv mitmekordistada.