Omniva personalijuht: töötajate üleostmine pole parim lahendus

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et tööjõupuuduse tõttu on ettevõtted valmis uutele töötajatele maksma kõrgemat palka kui praegustele. Veelgi enam, töötajad on mõistnud, et nad on turul jõupositsioonis, ja kasutavad seda ära. „Tööandjad räägivad, et ongi sisuliselt aidanud konkureeriva firma töötajal oma palka tõsta,” ütles konsultatsioonifirma Fontese partner Irja Rae.

Kadi Tamkõrv ütles, et Omniva tegeleb töötajate palkade analüüsiga ning vajaduspõhise ülevaatamisega igal aastal. "Näiteks eelmisel aastal tõstsime esmatasandi töötajate palka keskmiselt 10%. Meie prognoositavad palgatõusud ja tegelikkus on kujunenud igal aastal ühesugusteks, see näitab, et viime ellu plaane, mida kavandanud oleme," ütles ta.

Samas tunnistas ka Tamkõrv, et tuleb ette olukordi, kus töötaja toob lahkumise põhjuseks välja palga või kus uus töötaja tuleb tööle kõrgema palgaga, kui oli eelmine töötaja. "Tänane tööturg soodustab töötajate üleostmist. Samas meie enda seisukoht on, et üleostmine pole parim lahendus," lisas ta. Igal värbamisel hindab Omniva tema sõnul olukorda eraldi ning iseseisvana ja teeb otsuse lähtuvalt töötaja kompetentsusest ja sobivusest ametikohale, mitte pelgalt palganumbrist. "Soovime, et töötajad tuleksid meile tööle eeskätt töö sisu, meeskonna ja enese arendamise võimaluste tõttu. Muidugi on töötasul töötaja jaoks oluline roll, kuid ainult motiveerivast tasust enam ammu ei piisa," ütles ta.