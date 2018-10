Omnival seisab ees tavapärasest pingelisem aastalõpp

Kuigi jõulud saabusid Omniva pakiäri poolele juba septembri lõpus, seisab riiklikul postifirmal ees kaks pingelist kuud, et aasta töörohkeimal ajal Eestis veel 100 pakiautomaati püsti panna ja uus logistikakeskus tööle saada. „See ongi nüüd võidujooks ajaga. Me isegi ei kaalunud, et paigaldaksime [uusi pakiautomaate] uuel aastal. Pigem oli küsimus, kuidas me saaksime võimalikult vara laienema hakata,” ütles Omniva ärioperatsioonide valdkonna juht Martin Luts.