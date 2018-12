Omnivast käis novembris läbi 1,2 miljonit pakki

Omniva pakiäri juhi Andre Veskimeistri sõnul tõotab tänavune detsembri maht tulla veel suurem.

„Kui mahud on aasta lõpus ligi kaks korda suuremad kui tavaliselt, siis püsikulud sellega märkimisväärselt ei suurene, küll aga muutuvkulud," selgitas Veskimeister ja lisas, et iga-aastaseks pakihooajaks võetakse juurde mitukümmend töötajat, kes aitavad saadetisi kohale toimetada.

Samuti käivad kullerina abiks ka kontoritöötajad. „Tänavu on näiteks nii-öelda kontorikulleriks käinud juba ligi sada töötajat," ütles ta.

Veskimeistri sõnul on senine trend näidanud, et mahud kasvavad aasta-aastalt keskmiselt 20-30%. See tähendab, et uue aasta oktoobriks on sama palju pakke töödeldud, kui mullu kogu aastaga. Novembris ületatakse tavaliselt ka möödunud aasta jõulukuu rekordmahud.