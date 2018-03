ONLINE INTERVJUU | Kas krüptomull lõhkeb varsti? Kas krüptoraha on turvaline? Kas sellelt tuleb makse maksta? Küsi kõike, mida tahad teada virtuaalrahast!

Bitcoin tundus eelmise aastal olevat kindel rikastumise allikas, vara, mille hind kiiresti vaid ülespoole liigub.

Selle aasta algus tõi kainenemise ning detsembris ligi 20 000 dollari lähedale kerkinud bitcoin odavnes. Huvi erinevate krüptovaluutade vastu on aga jätkuvalt suur ning pigem kasvab.

Kuna krüptoraha on suhteliselt reguleerimata ala, tekib sellel teemal üha uusi ja uusi küsimusi.

Täna, 20. märtsil kell 11-13 vastavad lugejate krüptoraha teemalistele küsimustele NJORD advokaadibüroo spetsialistid: vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu, jurist Anne-Lii Kaasik ja jurist Nikolai Demtšuk.

Kui sul on küsimus, millele vastust otsid, siis praegu on just õige aeg see esitada.

Küsimuse võib lisada loo kommentaariumisse või saata toimetusele aadressil kaja.koovit@arileht.ee