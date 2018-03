ONLINE INTERVJUU | Kas krüptoraha on turvaline? Kas sellelt tuleb makse maksta? Millal krüptomull lõhkeb?

Selle aasta algus tõi kainenemise ning detsembris ligi 20 000 dollari lähedale kerkinud bitcoin odavnes. Huvi erinevate krüptovaluutade vastu on aga jätkuvalt suur ning pigem kasvab.

Lugejate krüptoraha teemalistele küsimustele VASTASID NJORD advokaadibüroo spetsialistid: vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu, jurist Anne-Lii Kask ja jurist Nikolay Demchuk.

Mis on poolt- ja vastuargumendid mõttele, et Eesti võiks korraldada raha kaasamiseks ICO? Näiteks kasutades sarnast mudelit nagu plaanib Berkeley (USA) omavalitsus, kus ICO abil soovitakse finantseerida väiksemaid muinitsipaal- ja kogukondlikke projekte.Iseenesest ei ole ühisrahastuskampaania korraldamine mingi tegevuse/projekti finantseerimiseks ju kuidagi keelatud. Küsimus on, kuidas ühisrahastust korraldada, kes oleks sihtgrupp ning mida siis osalejatele müüakse. ICO ehk initial coin offering korraldajad sihivad globaalset turgu ning seega munitsipaal- või kogukondlike projektide finantseerimine sellisel viisil on muidugi võimalik, kuid kas ka praktiline. ICO korraldamine kui protsess pole ka tänapäeval mingi väike kulu - tehniline kulu, juriidiline kulu ning turunduskulu - seega peab täpselt läbi mõtlema, milleks seda globaalset sihtgruppi vaja on ning mis regulatsioonid erinevates jurisdiktsioonides kohalduvad sellele protsessile, mis ühikus on üldse võimalik finantseeringut ICOs koguda ning kuidas seda kogutud raha/krüptovaluutat saab hiljem üldse kasutada.

Mis siis ikkagi saab kui mingi suvaline inimene ise ei teata oma krüptoraha tulust maksuametile? Kuidas maksuamet sellest teada saab ning mis saab edasi?Tuludeklaratsiooni esitatud andmete õigsuse eest vastutab deklaratsiooni esitaja. Kahtluse korral on maksuametil õigus tuludeklaratsioonis esitatud andmeid kontrollida. Pank ei teavita maksuametit teie tulust, mis on jõudnud teie pangakontole tulenevalt bitcoinide vahetamisest või võõrandamisest – seadusekohane teavitamiskohustus lasub teil.

Ettevõtete fundamentaalanalüüsi meetodid on ammusest ajast kõigile teada ja selle põhjal saab iga oskaja mingi kindlustundega välja arvestada kuidas on aktsia hind võrreldes ettevõtte sisemise väärtusega. Milliseid samme aga tuleks ette võtta krüptorahade puhul, millel ajaloolised pretsedendid puuduvad?Juriidiliselt ongi riskiks info jaotus - kellele avaldatakse ja mida avaldatakse mingi token´i või koodi kohta ning kes omab üldse teadmisi, et seda mõista, mida avaldatakse. Aktsiaturgude puhul on regulatsioon paigas - mida, kuidas ja millal avaldada ning praktika ka selles osas paigas, et mis ning kuidas enamasti mõjutab. Krüptovaluutade puhul on see info võrreldatavus, kättesaadavus ning jagamise kanalid reguleerimata. Ennustamine on küll paljuski sarnane nii aktsiaturul kui ka krüptovaluutade vahetuskursi turul.

Küsimus maksustamssest. Ostan nt EUR eest 1 bitcoini. Bitcoini vahetan teise krüptoraha vastu . Teen sadu treide . Lõpptulrmusena on 2 bitcoini. Bitcoini vahetan nüüd eurodeks. Kas maksan ainult 1btc pealt tulumaksu või on asi keerulsiem?Eks kas maksukohustus tekib Bitcoini euriks, ehk fiatiks vahetamisel. Või tekib maksukohustus juba krüpto-krüpto vahetusel?Virtuaalne valuuta (k.a bitcoinid) on tulumaksuseaduse mõistes enamjaolt käsitletav varana ning maksustatakse kui vara võõrandamisest ning vahetamisest saadud kasu 20% maksumääraga. Juhul, kui Teie tegevus virtuaalse valuutaga vastab ettevõtlustulu tingimustele (näiteks olete FIE ning teie majanduslik eesmärk on tulu saada bitcoinide vahetamisest), maksustatakse teenitud tulu ettevõtlustuluna ning kaasneb ka sotsiaalmaksu kohustus.Hetkel praktikas tekib teie näite puhul maksukohustus 1 bitcoini euroks ehk fiatiks vahetamisel, kuna bitcoini varaks kvalifitseerimisel on 1 bitcoini kui vara väärtus hinnatav fiat vääringus.

Mille alusel toimub bitcoinist saadud kasumi maksustamine, kui ei ole võimalik tõestada vara ostuhinda. St on soetatud mingil ajavahemikul bitcoine sularahas. Varjant A kunagi soetatud 1btc 100€ ja müües hind 7k. Teoreetiliselt kuuluks maksustamise 6.9k. Varjant B ostetud hinnaga 10k€ ja müües laekub ametlikult kontole 7k, kasum puudub ja makse maksa nagu ei tuleks. Kuidas ja kes peab tõestama vara ostuhinna? Variandi A puhul tuleb tuludeklaratsioonis vara soetushinda näidata vastavalt teile olemasolevale tõesele informatsioonile (nt. ostupäeval kohaldunud krüptoraha kurss vastavalt konto väljavõttele, millal bitcoinid teie kontole üle kanti). Juhime tähelepanu, et maksukorralduse seadus näeb ette, et deklaratsiooni esitaja on kohustatud esitama talle teadaolevalt õigeid andmeid ning maksuametil on õigus esitatud andmeid (dokumentaalselt) kontrollida. Mis puudutab teie varianti B, siis juhime tähelepanu, et maksustatakse ikkagi ainult tulu/ kasumit, mis on saadud bitcoinide vahetamisest või võõrandamisest saadud tehinguga. Antud näite puhul on tehing päädinud kahjumiga ning tulumaksu tasumise kohustus puudub.

Miks on krüptoraha käsitletav a) valuutana b) varana, kuigi ta seda ei ole? Kuidas saab olla võimalik rakendada RahaPTS'i, kui tegemist pole rahaga?Tegemist on lihtsalt elektroonilise numbrijadaga, bittidega. Ka mina saadan teile hunniku bitte, seda teksti kirjutades. Kui ma nimetan oma ülalolevad küsimused 2 krüptoteemandiks ja Delfi lugejad maksavad selle lugemise eest, kas siis see sama jutuke muutub varaks? Kuna ma kasutasin sõna "teemant", siis kas sellele rakendub ka Väärismetalltoodete seadus? Kas ainuüksi asjaolu, et mõned Delfi lugejad käsitlevadki nüüd seda teksti 2 krüptoteemandina ja on nõus kord vähem, kord rohkem selle lugemise eest maksma, toob kaasa tulumaksukohustuse?RahaPTS paragrahv 4 mõttes on see, mille liigutamist, saamist, andmist riik jälgib ikkagi vara - on ta sularahana või elektroonilise rahana või muu vara objektina. See oleks ju ebaloogiline, et kui maksad rahas - riiki huvitab, aga kui maksad autos või majas - siis riiki ei huvita. Seega riiki huvitab ka see krüptovaluuta omaniku vahetus ju täpselt samas ulatuses kui raha omaniku vahetus.

Mis vahe on eesti pinnal, maksuliselt, krüptorahadel nagu bitcoin ja utility tokenitel nagu näiteks Request Network (mis pole otseselt maksevahend nagu bitcoin vaid projekti oma ökosüsteemi sisene väärtuse kandja)?Utility tokenitele kohalduv regulatsioon sõltub sellest, kuidas me seda objekti, mida ostetakse-müüakse liigitame kehtiva seaduse alusel, mis riigi jurisdiktsioon üldse ostu-müügilepingule kohaldub ning kus riigis asub tarbija, kes selle objekti ostab. Utility token võib olla nt litsents kasutada mingit programmi või eelmüügi raames ostetud kinkekaart (voucher). Utility tokeni liigitus nendesse kategooriatesse sõltub õigustest, mida see kannab ja annab selle ostjale. Seega tasub nende õiguste kirjeldamisel nii White Paperis kui ka token'i müügilepingus olla tähelepanelik ja kõik täpselt läbi mõelda. Soovitame kindlasti vaadata ka Finantsinspektsiooni lehel olevald token liigituse teemalisi tekste ning näidiskaasuseid.

Ehk annad mingi lähte kuidas saab seda püramiidskeemiks nimetada.Aitäh.Püramiidskeemiks on üldistades kõik süsteemid, mis sõltuvad sellest, et süsteemi liige soovitab süsteemi kellelegi teisele ning saab tulu selle eest. Bitcoini kurss küll sõltub kasutajaskonna suurusest ja bitcoini nõudlusest, kuid otseselt puudub siin püramiidskeemilik seos soovituse ja tulu vahel.

Huvitab väga, missugustes valdkondades veel blockchain tehnoloogiat kasutada plaanitakse peale krüptoraha kaevandamise.Peale krüptovaluuta on plokiahela tehnoloogiad juba kasutusel maa- / kinnisvara registrites, mida kasutatakse pakkumiste tegemiseks, mida muusikatööstus kasutab laulude jagamiseks jne, finantssektoris, energiasektoris, logistikas, jne. TTÜs korraldatakse 22.03 plokiahela pärastlõuna, kus just nendest vesteldakse.

Milline Eestis olev pank aktsepteerib krüpto ettevõtteid?Siiani oleme teadlikud, et LHV Pank avab krüptoettevõtjate jaoks kontosid, kuid ka seda võib olla raske saada kuivõrd kohalduvad rangemad tingimused ja kõrgemad tasud. Soovitame suhelda pangaga otse sel teemal.

Kui kaevandada krüptoraha ettevõtte alt ja kaevandatud mündi müümisega tekitada ettevõttele tulu, siis millised dokumendid sobivad algdokumentideks? Kas nt kaevandatud mündi müügi väljavõtte dokument virtuaalvääringu vahetamise teenust pakkuvast keskkonnast sobib?Tavapärane krüptovahetuse pakkuja võimaldab teil näha krüptovaluuta ostmise / müümise ajal kõiki oma tehinguid ja krüptovaluutakurssi, samuti on raamatupidamislik dokument pangakonto väljavõte. Seda saab esitada tulu tõendina. Siiski soovitame selles osas oma raamatupidajaga/audiitoriga.

Kui Bitcoin´i kui maksevahendil puudub tagatis, siis miks järgmises lauses („avalik ja läbipaistev tehingute register“) mainite, et sellel on tagatis? Kas Bitcoin saab olla veel miskit muud, millel on tagatis, kui Bitcoinil kui maksevahendil tagatist pole?Tagatist võib mõista erinevalt - emiteerija/väljaandja tagatis puudub ning ka tagasivõtmiskohustus puudub, sest sisuliselt puudub ka tsentraliseeritud väljaandja. Tagatisena sellele, et teil on midagi olemas ning ei ostnud või kaevandanud vaid õhku on tehingute register (plokiahelas endas), mis kinnitab seisu. Seega võib küsida, et mida see tagatis peaks tagama - olemasolu või väärtust? Olemasolu on tagatud läbi avaliku registri. Väärtus ei ole kuidagi tagatud.

Kui 1000 investeeritud eurost on ainult vahenduskeskonnas tolle hetke kursi järgi läbi vahenduste saanud 500 eurot ning mõne aja möödudes uuesti kasvatatud 1000 euro peale, kas siis on sellest kasvust tekib maksukohustus?Virtuaalne valuuta (k.a bitcoinid) on tulumaksuseaduse mõistes enamjaolt käsitletav varana ning maksustatakse kui vara võõrandamisest ning vahetamisest saadud kasu 20% maksumääraga. Juhul, kui Teie tegevus virtuaalse valuutaga vastab ettevõtlustulu tingimustele (näiteks olete FIE ning teie majanduslik eesmärk on tulu saada bitcoinide vahetamisest), maksustatakse teenitud tulu ettevõtlustuluna ning kaasneb ka sotsiaalmaksu kohustus.

Bitcoin on oma digitaalses rahakotis. Et seda pabereurodeks vahetada, on vaja mitu tegevust teha. Vahenduskeskkonnas tuleb konto teha, bitcoinid tuleb sinna virtuaalsest rahakotist sinna keskkonda kanda, seal keskonnas tuleb hetke kursiga vahetada selle keskkonna virtuaaleurodeks, seda virtuaaleurot on võimalik üle kanda enda pangakontole ja lõpuks on pangakontolt võimalik sularaha välja võtta. Millisel hetkel selles jadas tekib eraisikul/FIE-l maksukohustus?Virtuaalne valuuta (k.a bitcoinid) on tulumaksuseaduse mõistes enamjaolt käsitletav varana ning maksustatakse kui vara võõrandamisest ning vahetamisest saadud kasu 20% maksumääraga. Juhul, kui Teie tegevus virtuaalse valuutaga vastab ettevõtlustulu tingimustele (näiteks olete FIE ning teie majanduslik eesmärk on tulu saada bitcoinide vahetamisest), maksustatakse teenitud tulu ettevõtlustuluna ning kaasneb ka sotsiaalmaksu kohustus.

Kas tasuks investeerida EOS IO arendamisesse?Me ei anna investeerimisnõu.

Olen olnud üsna varajane krüptosse investeerija. Eelkõige erinevatesse altcoinidesse. Kui kõik hästi läheb on eesmärk 2019 kõik maha müüa ning siis pangaülekandega EURidesse kanda. Küsimus lihtne.. Lihtsalt oletus, et kogu portfelli väärtuseks kujuneb miljon eurot. Milline võiks olla panga nägemus sellest kui näeb taolist summat ükspäev lihtsalt kontole laekununa ning mis oleks minujaoks järgmine samm. Mitu protsenti peaks sellest Maksu-ja tolliametile maksma? Eesmärk on pensionile jääda, mitte riiki petta:)Palume vaadata varasemalt saadetut vastust bitcoinide maksustamise teemal. Panka huvitab vara päritolu, seega kui suudate selle kohta pangale piisavalt tõendeid esitada siis ei tohiks pangal olla selle vastu midagi. Tasub kindlasti enne ette seda ülekannet ette valmistada uurides, et milliseid dokumente võiks vaja minna ning, mis panga arvates on piisav tõend. Nt LHV-s on olemas krüptoraha ekspertiis ning mõistlik oleks ette valmistuda, et sellega probleeme ei teki.

Bitcoin on oma digitaalses rahakotis. Et seda pabereurodeks vahetada, on vaja mitu tegevust teha. Vahenduskeskkonnas tuleb konto teha, bitcoinid tuleb sinna virtuaalsest rahakotist sinna keskkonda kanda, seal keskonnas tuleb hetke kursiga vahetada selle keskkonna virtuaaleurodeks, seda virtuaaleurot on võimalik üle kanda enda pangakontole ja lõpuks on pangakontolt võimalik sularaha välja võtta. Millisel hetkel selles jadas tekib eraisikul/FIE-l maksukohustus?Palume vaadata varasemalt saadetut vastust bitcoinide maksustamise teemal.

Tere! Kui olen ostnud krüptoraha ja selajal oli see väärt 100 eurot. Ja nüüd on selle väärtus kasvanud , näiteks 20000 euroni. Aga krüptoraha kogus on sama. Ei ole tegelenud selle vahetamisega jms. Vaid lihtsalt on selle väärtus kasvanud. Ja nüüd tahan seda välja võtta ja oma pangakontole kanda. Kas peab sellepealt ka makse maksma?Virtuaalne valuuta (k.a bitcoinid) on tulumaksuseaduse mõistes enamjaolt käsitletav varana ning maksustatakse kui vara võõrandamisest ning vahetamisest saadud kasu 20% maksumääraga. Juhul, kui Teie tegevus virtuaalse valuutaga vastab ettevõtlustulu tingimustele (näiteks olete FIE ning teie majanduslik eesmärk on tulu saada bitcoinide vahetamisest), maksustatakse teenitud tulu ettevõtlustuluna ning kaasneb ka sotsiaalmaksu kohustus.

Kui ostsin detsembri kõrghetkel Bitcoini, kas peaksin leppima olukorraga ja müüma või on lootust, et see veel tõuseb tagasi ~15000$ juurde? Investeerimise soovitusi/ võimalikku tuleviku prognoosi palume küsida investeerimisnõustajatelt.

Kas see aasta on oodata samasugust pulliturgu kevadel nagu oli eelmine aasta samal ajal. Millised on üleüldse krüptoturu tsüklid aasta lõikes, kui seda veel nii noore turu kohta öelda saab.Pahatihti sõltub krüptovaluuta kurss nt ICOdega seotud trendist, Facebooki või Google poliitikatest/otsustest ning etheri kurss sõltub nt sellest, kas usutakse, et Vitalik Buterin veel elab. Täpsemalt oskab seda teemat kommenteerima keegi, kes krüptoturu tsükleid jälgib ning neid analüüsib.

Kuidas anonüümse krüptorahaga makse makstakse?Tulu tuleks deklareerida tulumaksudeklaratsioonis ning maksta ikka riigis kehtivas valuutas ja mitte krüptorahas.

Millest tekib väärtus? Kas kulutatud energiast? Aga kui kasutan kaevandamisel ARM proset mitte nn tavalist (müsteerium, et kuhu kadusid RaspberryPi-d)?Kes lepivad tagatises kokku? Mis saab kadunud "rahast"? Mis saab väärtusest, kui kaob/plokitakse "kriitiline" hulk? Kuidas takistada inimkaubandust, lapspornot, relvaäri, ja narkoäri, kus kasutatakse tehinguteks krüptoraha?Krüptovaluutade väärtus tekib nõudlusest. Kulutatud energiaga saab ehk kütta ruumi, kus viibib isik, kes kaevandab. ARM prosede teemal jääme vastuse võlgu. „Kadunud krüptoraha“ all võib mõelda nii seda raha, mis on lukus rahakottides, kuhu ligi ei saa kui ka seda raha, mis on varastatud. See, mis on lukus on õiguslikult ju ikka selle isikule kuuluv, aga see on sama kadunud kui sukasäärde kogutud raha või maha maetud varandus, mille asukoht on meelest läinud. Ka selline varandus kuulub ju ikka samale isikule isegi kui ta ei tea, kus see on. Inimkaubanduse, lapsporno, relvaäri ja narkoäri teemadel – regulatsioon on olemas karistusõiguses ning rahvusvaheliselt võideldakse ka selle vastu.

Bitcoin tundub olevat lihtsalt üks katteta teema. Mis on selle tagatiseks?Bitcoin´i kui maksevahendil puudub tagatis. Tehingud plokiahelas on küll avalikult jälgitavad ning tagatisena nende olemasolule ning „tõesusele“ ongi avalik ja läbipaistev tehingute register.

Kui on kaevandatud 100 bitcoini, siis millisel hetkel tekib maksukohustus ja kui palju maksu peab maksma?Kui on ostetud 100 bitcoini ja seda on vahetamiste käigus kasvatatud 200 bitcoini peale, siis millisel hetkel tekib maksukohustus ja kui palju maksu peab maksma?Virtuaalne valuuta (k.a bitcoinid) on tulumaksuseaduse mõistes enamjaolt käsitletav varana ning maksustatakse kui vara võõrandamisest ning vahetamisest saadud kasu 20% maksumääraga. Teie toodud esimeses näites pole bitcoinid maksustatavad kuni võõrandamiseni või vahetamiseni. Teise näite puhul kuuluvad maksustamisele ainult need 100 bitcoini, mis on vahetamiste käigus kasvatatud.Juhul, kui Teie tegevus virtuaalse valuutaga vastab ettevõtlustulu tingimustele (näiteks olete FIE ning teie majanduslik eesmärk on tulu saada bitcoinide vahetamisest), maksustatakse teenitud tulu ettevõtlustuluna ning kaasneb ka sotsiaalmaksu kohustus.

Kas blockchain ja peagi jõustuv GDPR määrus kohalduvad omavahel?Plokiahela tehnoloogia on kõigest tehnoloogia ning seega tehnoloogia eiole enamasti vastuoles aktiga. Samas plokiahela tehnoloogia kasutaja, kestöötleb isikuandmeid tehnoloogiat kasutades võib oma tegevusega sattudavastuollu mõne aktiga, sh GDPR-iga. Osad akadeemikud leiavad, et suure tõenäosusega on plokiahela tehnoloogia infrastruktuuril kasutatavad lahendused GDPR-iga kokkusobimatud just põhjusel, et andmed pole mitte anonüümsed vaid pseudoanonüümsed (isik on siiski tuvastatav lisaandmete ilmnemisel/kättesaadavaks muutumisel).

Kas krüptovaluuta on turvaline?Kindlasti oleneb, millest lähtuda, sest krüptorahadega kaasnevad mitmed tehnilised riskid: privaatse võtme kaotamise oht, raha saatmine külmutatud rahakotti, küberjulgeoleku probleemid jne. Kuna krüptoäri on väga globaalne siis oleneb ka jurisdiktsioonist, kus viibite või tegutsete - mõnes riigis on krüptovaluutad keelatud või sellega seotud tegevus reguleeritud ning tuleb tunda kohalikku seadust.

Kas varsti lõhkeb krüptomull?Selle ennustamisega tegelevad teised ametid ja juristid/advokaadid pigem mitte. See võib olla mull, aga võib ka mitte olla. Hetkel pole selles veel keegi 100% kindel.

Mis vahe on krüptovaluutal ja krüpto tõkenditel?Juriidiline definitsioon Eesti seaduste kohaselt on antud virtuaalvääringule, mis tuleneb RahaPTS-ist. Token´ile kui sellisele legaaldefinitsiooni ei ole ning selle termini taga erinevusi leida on seega raske. Seetõttu ei saa anda mingit juriidilist hinnangut nende erinevustele.

Millised on kõige suuremad riskid krüptosse investeerimisel?Esmalt tuleb siiski küsida, kas need kvalifitseeruvad kui investeeringud. Kui jah, siis on küsimus, mis riigi regulatsioon kohaldub ja kuidas on tagatud investorkaitse. Kui need on investeeringud siis investeeringud millesse, kas väärtpaberitesse või valuutasse (maksevahendisse). Sellest kõigest olenevad ka riskid. Tarbijakaitse, regulatsiooni ebakindlus, jms.

Kas krüptoäri on kuidagi ka reguleeritud?Konkreetselt vaid krüptoärile kohalduvaid erinorme on vähe, aga nt. vastavalt RahaPTS-ile peavad isikud, kes osutavad virtuaalvääringu vahetamise teenust või virtuaalvääringu rahakotiteenust taotlema tegevuslitsentsi Politsei-ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroolt ning täitma rahapesu tõkestamisega seotud nõudeid.

Kas mõni riik on juba oma krüptoraha loonud?Oleme meediast lugenud, et vast oli bold">Venezuela esimene riik, mis andis välja oma krüptovaluuta, mille tagatiseks on riiklikud reservid ja loodusvarad.

Tere! Meie krüptoraha teemaline intervjuu algab.