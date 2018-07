Õnnelik piirkond: Eurojackpoti hiigelvõite on Saksamaale tulnud kokku üheksa, neist neli Hesseni kanti

Kuigi saksa töötav pensionär teenis lisatööga kuus 450 eurot, ei kavatse ta Eurojackpotiga 45 miljonit eurot võitnuna lisatööst loobuda, kirjutas faz.net.

Kokku oli 6. juulil Eurojackpot 90 miljonit eurot, mida ta jagas abielupaariga Sachen-Anhaltist, teatas Lotto Hessen GmbH pressiesindaja. Nad tabasid ära õieti kõik seitse lotonumbrit.

Frankfurtlane ostis lotopileti vaid neli tundi enne loosimist ning otsustas jääda anonüümseks. Tal ei olnud isegi kliendikaarti.

“Olen täiesti rahulik,” ütles mees oma võitu kätte saades Lotto Hessenis. “Ehk tuleb see vanadusest.”

Põhjuseks, miks ta ei loobu 450 eurosest lisateenistusest, märkis õnnelik lotovõitja, et sedasi saab ta jääda inimeste sekka. Uue varandusega plaanib ta reisida ja perekonna eest hoolitseda.

“Võib juhtuda, et jõulude ajal ei kingi ma onule pelgalt 50 eurot,” märkis ta.

Ta on üheksas sakslane, kes on alates 2012. aasta algusest võitnud Eurojackpotiga 45 miljonit eurot või enam. Üllatavalt on nendest võitjatest neli Hessenist.