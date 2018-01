Ootamatu avastus: seni suhteliselt tundmatu mees võis end mõnda aega tunda maailma ühe rikkama mehena

Kõik räägivad tänapäeval krüptorahast, olgu see siis bitcoin, litecoin, dogecoin või ethereum või midagi muud. Arvamusi krüptoraha kohta on seinast-seina. Kes räägivad mullist, kes sellest, et kõik on igati normaalne ja kasv jätkub. Aga võib-olla peaks seda hakkama riiklikult reguleerima? Kõige selle taustal liiguvad aga kosmilised summad ning üks mees kerkis korraks maailma rikkuselt 7. nimeks.

Krüptorahamaailmas juhtus möödunud nädalal midagi täiesti erilist. Ja meedia ei jõudnud sellele kohe jälilegi. Just nii hullumeelne see krüptovärk ongi. Mis siis juhtus?

Bitcoinist on kuulnud peaaegu kõik. Võib-olla ka ethereumist ja litecoinist, aga neid on veel ja veel. Viimase aja üks enim kõneainet pakkunud krüptoraha on Ripple. Nad ütlevad, et nad kasutavad plokiahela tehnoloogiat, et ehitada tuleviku maksusüsteemi. Ripple'i fännid ütlevad, et see krüptoraha on palju kiirem ja paindlikum kui bitcoin, kui soovid suuri finantstoiminguid teha.

Bitcoinist erinevalt on Ripple eel-kaevandatud valuuta, mis tähendab, et kõik mündid on juba olemas ja omaniku leidnud. Ripple alustas 100 miljardi mündiga (Bitcoini münte on lõpuks 21 miljonit, kui inimesed on ligi 100 aastat kaevandanud). Suur osa neist 100 miljardist mündist kuuluvad krüptoraha loojatele endile. Need kaks fakti - et need on juba eelnevalt kaevandatud ja et suur osa on loojate käes, teeb Ripplest krüptoringkondades ebapopulaarse valuuta.

Loe veel

Samas tõusis detsembri kuuga Ripple'i turuväärtus 1400%. Nimelt oli tekkinud hüsteerialaadne kuulujutt, et Ripple'ist (kaubeldakse XRP tähisega) saab järgmine bitcoin. Detsembri keskel oli Ripple'i väärtus 0,27 dollarit mündi kohta. 4. jaanuaril oli ühe XRP hinnaks 3,84 dollarit. Nagu enne öeldud on suur osa sellest krüptorahast Ripple'i loojate käes - umbes 61%. Mees nimega Chris Larsen omab 17% sellest ettevõttest, mis Ripple'i lõi. Isiklikult on tal aga koguni 5,19 miljardit XRP-d.

Kui need varad kokku lugeda, siis oli Larseni vara väärtus 4. jaanuari seisuga paberil üle 60 miljardi dollari. See oleks viinud ta hoobilt maailma rikkuselt 7. inimeseks. Larry Page'i, Carlos Slimi, Larry Ellisoni ja Michael Bloombergi ette.

On siiski üks suur „aga". Larseni 60-miljardilisest varast väga suur osa ei ole likviidne. Ku ta oleks eelmisel nädalal püüdnud müüa kas või 1 miljardi dollari eest XRPd, siis oleks turule paisatud meeletu hulk münte ning hind oleks kukkunud hoobilt ülimadalaks. Ta ei oleks isegi kümneid või sadu miljoneid münte maha müüa saanud, ilma, et hind poleks oluliselt kannatada saanud. Vaevalt leidub inimest, kes oleks nõus maksma 100 miljonit dollarit end veel mitte tõestanud krüptoraha eest. Seega oli see varandus tõesti vaid paberil ilus vaadata.

Ripple'i väärtus kõigub ning eile oli selle hind 1,98 dollarit. See teeks Larseni vara väärtuseks umbes 30 miljardit. Paar päeva tagasi andis Ripple teada, et on hakanud partneriks maksete tegemise gigandi MoneyGramiga. Nad soovivad koostöös luua süsteemi xRapid. MoneyGrami aktsia tõsis selle peale 13%, XRP väärtus kasvas 2,4%.

Eks aeg näitab, kui palju me reaalselt krüptoraha tõttu überrikasteks saanud inimesi näeme.