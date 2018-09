Ootamatu: Elroni juhatuse esimees otsustas isiklikel põhjustel ametist lahkuda

Tischler asus Elroni juhatuse esimehena tööle 2018. aasta jaanuaris, mil lõppes eelmise juhi viieaastane tähtajaline leping. Juhatuse esimeheks sai Tischler pärast Elroni nõukogu korraldatud konkursi läbimist.

Tischler rõhutas, et otsus lahkuda ei sündinud kergelt - Elron on organisatsioonina väga huvitav ning kõik Elroni töötajad on oma ala professionaalid, kellega on rõõm koos töötada. "Vaatamata väga keerulisele, normiderohkele ja tehnilisele tegevusvaldkonnale on Elroni meeskond suutnud viia Eesti rongiliikluse kvaliteedi väga kõrgele tasemele, pakkudes oma klientidele parimat teeninduskogemust," sõnas Tischler.

Ta nentis, et ametis oldud kaheksa kuu jooksul sai ta organisatsiooni juhtimise kõrval tähelepanu ja enda varasemat IT valdkonna kogemust rakendada Elroni uue piletimüügisüsteemi arendusprojekti lõpuleviimisel. Projekt on tänaseks jõudsalt edasi liikunud ning uus piletimüügisüsteem jõuab tõenäoliselt kasutusse juba selle aasta lõpus.

"Minu otsus amet maha panna on sügavalt isiklik," rõhutas Tischler.

Ettevõtte nõukogu otsustas rahuldada Olle Tischleri lahkumisavalduse ning kuni uue juhi leidmiseni täidab juhatuse esimehe kohuseid Elroni juhatuse liige Riho Seppar.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel.