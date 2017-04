„Ootamatu“ õnnetus Rail Balticuga

Rail Balticu raudteeprojet on muinasjutt ja põhjendamatu rumalus, leiab ACE Logisticsi nõukogu esimees Karli Lambot Äripäevas.

Järgmisest aastast plaanitakse Eestis kehtestada raskeveokitele teekasutustasu aastase määraga 700–1300 eurot. Kui palju tuleb teemaksu Rail Balticu valmimisel tõsta, et uus raudtee Via Baltica maantee veoautodest tühjendaks, nagu meile on lubatud?

Praegu maksab 40jalase konteineri raudteevedu Muuga transiidikeskuse terminalist läbi Bresti Viini raudteeterminali 2600 eurot. Selle summa sees on umbes 700 eurot transpordi eest Muugalt Leedu/Valgevene/Poola piirini ja 1900 eurot sealt Viini terminalini. Uksest ukseni autoveo hind Tallinnast Viini maksab aga 1800–2000 eurot haagise eest.

Kui eeldada, et tulevikus hakkavad Leedu/Poola piirilt liikuma Euroopa sihtpunktidesse Bresti mahtude, sihtpunktide ja tasudega võrreldavad Rail Balticu kaubarongide regulaarliinid, siis autovedudega konkurentsis olemiseks peab Rail Balticu tariif Eesti-Läti-Leedu territooriumil olema null eurot. Isegi nulleurose tariifi korral on vastuseta küsimus, kuidas kaup saatja laost Muuga raudteeterminali ning sihtjaama raudteeterminalist saaja lattu jõuab.

