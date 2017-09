Ootamatu takistus: IRL pidurdab suhkrumaksu eelarve läbirääkimistel

Valitsuserakonnad on pidamas läbirääkimisi järgmise aasta eelarve üle, ent ootamatu takistus ilmus IRL näol, kes püüab takistada suhkrumaksu kehtestamist järgmisest aastast, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) kinnitas eelarveläbirääkimiste käigus, et õhkkond on töine ning eelarve saab viimast lihvi, ent ainsaks komistuskiviks on suhkrumaks, mille kohta IRL teatas läbirääkimistele minnes, et ei soovi seda järgmise aasta eelarvesse sisse kirjutada.

"Meie sooviks on, et seda ei tuleks, aga kuna meil koalitsioonileppes on ta sees, siis käibki vaidlus selle üle, kuidas me seda vastuseisu siin lahendame," kommenteeris Tõniste.

"Täna on küll meie positsioon see, et vähemalt 2018 teda sinna ei tule, ja ei saagi hästi tulla, sest seni, kuni meil pole riigiabiluba naturaalsetele mahladele ja magustatud piimajookidele erisuse tegemiseks, ei saa ka rääkida selle maksu sedustamisest," põhjendas rahandusminister.

Muus osas liiguvad läbirääkimised rahandusministri sõnul plaanipäraselt.