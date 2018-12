Ootamatult uksed sulgenud Mychefi kliendi kommentaar: kontrollige oma partnereid! Nad jätsid meile suuri summasid maksmata

„Eelmisel neljapäeval otsustasid toidukuller firma Mychef juhatuse liikmed, et neil ei ole enam eetiline ega soovitatav oma tegevusi jätkata, mistõttu katkestasid nad päevapealt oma tegevuse ilma koostööpartnereid hoiatamata! Mis eetikast me siin räägime?” kirjutas Ljamin.

Ta märkis, et Kadriorus tegutseva Moxie Pop-Up Cafe omanikuna on ta teinud Mychefiga palju koostööd, tellimused olid suured ja mõeldud äriklientidele, kes nende tooteid väga armastavad ja tegid oma telimused pikalt ette. „Nagu te aru saate, on nende taga suured summad, mida meile selle koostöö vältel välja ei makstud,” kirjeldas ta. Kuigi rahaline kaotus on suur, on ettevõtja jaoks oluline ka klientide rahulolu.

„Kogu asi sai alguse kaks nädalat tagasi, kui Mychefi Leedu firma kinni pandi ja Eesti haru sellest kolm tundi enne oma tegevuse lõpetamist teada sai. Ilmselget tahtsid nad asjale kiire lõpu teha, mistõttu ei informeeritud ka oma koostööpartnereid, et nad saaksid kohe pankrotiavalduse sisse anda,” lausus Ljamin, kelle sõnul ongi nüüd pankroti protsess käima lükatud.

„Kokkuvõtvalt tahan ma öelda järgnevat: kontrollige oma partnereid, kellega te koostööd teete, ja kui leiate midagi [kahtlast], jagage seda infot. Meil on väike ja keeruline turg, kui sellised ebaausad tegelased siin tegutsevad, teeb see äriajamise Eestis veelgi keerulisemaks,” hindas Ljamin.

Toidukullerfirma Mychef lõpetas eelmise nädala teises pooles tegevuse ja pole seni ühtegi ametlikku kommentaari selle kohta andnud. Ettevõtte veebileht on ka Eestis juba maha võetud, fännileht Facebookis aga veel aktiivne.