OPEC-i partnerid toetasid naftatoodangu suurendamise kokkulepet

Venemaa ja teiste partnerriigid otsustasid toetada OPECi otsust suurendada juulist toornafta toomist, kirjutab Reuters.

Otsus võeti vastu peale mitu päeva kestnud kõnelusi, mille käigus Iraan ähvardas naftatootmise suurendamise kokkuleppe nurjata. Riigi naftaminister tõdes, et lahkhelid Saudi Araabia ja Venemaaga suurenevad.

Ka USA president Donald Trump toetas kokkulepet, avaldades Twitteris lootust, et OPEC suurendab naftatootmist, et hoida hindasid kontrolli all.

Saudi energiaministe Khalid al-Falih ütles, et naftariigid tõstavad tootmist ligikaudu ühe miljoni barreli võrra päevas. Toodangu kasvu jagunemine ei ole veel selge, aga Venemaa energiaminister Alexander Novak ütles, et riik suurendab tootmist 200 0000 barrelit päevas.

Küsimuse peale, kas kokkuleppele aitas kaasa president Trumpi sõnavõtt, vastas Novak, et ilmselgelt ei ole naftariikide kokkulepe tingitud Twitteris säutsumisest, vaid turuanalüüsist.

OPEC-i riikides suuruselt kolmas naftatootja Iraan on nõudnud, et OPEC eiraks kõiki president Trumpi soove peale seda, kui USA seadis sanktsioonid Iraanile ja Venezueale. Iraani naftaministri sõnul suureneb reaalne naftatootmine vaid 500 000 barrelit päevas, sest Saudi Araabial ei lubata Venezuela arvelt rohkem naftat toota.