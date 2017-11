OPEC teeb täna kütusehinda mõjutava olulise otsuse

OPEC teeb täna kütuseturgu mõjutava olulise otsuse naftakärpe pikendamise osas. Olenevalt otsusest võivad kütusehinnad järsult kukkuda kui ka jätkata oma senist tõusu. Ehkki OPECi sooviks on naftakärbet pikendada ei pruugi Venemaa sellega seekord ühineda.

Nimelt kohtuvad OPECi liikmed täna Viinis, et arutada kuni järgmise aasta märtsi lõpuni kehtiva 1,8 mln. barreli suuruse naftatootmiskärpe pikendamist. OPECi sisemine koosolek algas Viini aja järgi hommikul kell 10 ning OPECisse mittekuuluvate naftatootjatega kohtutakse kell 15.

OPECi senistest väljaütlemistest nähtub, et OPEC soovib naftakärbet pikendada, kuid Venemaa on vihjanud, et soovib tootmist hoopis suurendada, sest 2018. aastal vajavad mitmed uued naftatootmisprojektid käivitamist.

Samuti kardab Venemaa, et USA kildanafta toodangu kasvust tulenevalt kukuvad naftahinnad 2018. a. teises pooles nagunii. Venemaa kartust kinnitab ka fakt, et USA kildanafta tootjad on käesoleva aasta kolmandas kvartalis järsult suurendanud oma riskimaanduspositsioone ehk fikseerinud suures mahus oma toodangu ja hinna tulevaks aastaks. Lisaks prognoositakse, et USA naftatootmine võib uuel aastal ületada maagilise piiri - 10 mln. barrelit päevas. Viidatud tase on ajaloos saavutatud vaid 1970. a. oktoobris ja novembris. Tänased USA kildanaftatoodangu arengud valmistavad suurt tuska nii OPECile kui ka Venemaale, sest mõlemad kaotavad oma turuosa USA tootjatele.

OPECit ja Venemaad teeb ettevaatlikuks ka USA toornafta ja lõpptoodete netoimpordi langemine möödunud nädalal madalaimale tasemele 1,772 mln. barrelit päevas. Kõrgeim tase 14,37 mln. barrelit päevas pärineb 2005. aastast, misjärel on netoimport jõuliselt vähenenud.

Globaalses võtmes saab öelda, et täpselt aasta tagasi kokkulepitud naftakärpega on kütuseturg tasakaalustunud ning viimase kahe kvartali jooksul on nõudlus isegi ületanud pakkumist. Eelnevalt oli turg aga alates 2014. aastast keskmiselt 1,2 mln. barreliga päevas üle varustatud. Ka globaalsed kütusevarud on alates naftakärpest hakanud vähenema. USA toornaftavarud on 2017. a. märtsis saavutatud ajaloo tipust 535,5 mln. barrelit langenud tänaseks 82 mln. barreli võrra. Samuti on maailma suuruselt teise kütusetarbija Hiina toornaftavarud langenud 7 aasta madalaimal tasemel.

Vastavalt eeltoodule on OPEC täna raske otsuse ees, kas naftatootmiskärbet pikendada või mitte. Kärpe pikendamise korral on kütusehindadel hea pinnas edasiseks tõusuks, mis paraku kütab hoogu USA kildanafta edasisele kasvule. Vastupidisel juhul paisatakse kütuseturule tohutul hulgal toornaftat, mis viib kütusehinnad suurde langusesse. Enda veendumus on, et OPEC soovib suurt hinnalangust vältida ning naftakärpe pikendamise osas jõutakse kokkuleppele, mis kahjuks tähendab kütusehindade edasist kasvu. Otsust on oodata täna Eesti aja järgi kella 16 paiku.

30. nov 2017