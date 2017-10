OPECi juht palub USA kildanaftatootjaid: tõmmake pidurit!

Tööline Gazpromneftile kuuluval naftaväljal proove võtmas. Foto: Scanpix, REUTERS

Naftakartelli OPEC nigeerlasest juht Mohammed Barkindo palus täna USA kildagaasitootjaid, et nood sarnaselt OPECile tootmist vähendaks. Barkindo väidab, et naftaturg on "ebastabiilne":