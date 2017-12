OPECi kingitus USA kildanafta ja Eesti põlevkiviõli tootjatele

OPECi eilne nahtatoomise kärpe pikendamise otsus tagab naftahinna tõusu ja aitab suurendada USA turuosa ja mõjuvõimu maailma naftaturul, kirjutab Alan Vaht oma kütuseblogis.

OPEC otsustas eilsel kohtumisel, et pikendavad kehtivat 1,8 miljoni barreli suurust naftakärbet kuni 2018. a. lõpuni. Kui otsuse eel oli toornaftahind 1,2%-lises tõusus, siis otsuse järel peeti OPECi otsust ebarealistlikuks ning kütusehinnad kaotasid selge suuna.

Toornaftahind jätkas tõusmist ka peale OPECi ametliku otsuse väljakuulutamist, kuid sellele järgnenud infokillud viisid hinna korraks langusesse, misjärel on hinnad ühel hetkel kosunud ning siis jälle langenud. Hindade säärase hüplemise põhjustasid naftakauplejad, kelle arvates on OPECi otsus ebarealistlik. Kõhklust põhjustasid mitmed OPECi liikmed ja Venemaa, kelle arvates oleks piisanud ka 6-kuulisest kärpe pikendamisest. Arvestades Venemaa 2018. aastaks planeeritud uusi naftatootmisprojekte, peetakse Venemaa naftakärpekavast kinnipidamist kaheldavaks.

Üks on kindel, et OPECi otsus tähendab palju naftat USA kildanafta veskitele ning tugevat vundamenti kütusehindadele, millega on tagatud hindade ülespoole liikumine. Ühtlasi aitab see suurendada USA turuosa ja mõjuvõimu globaalsel naftaturul. Just USA turuosa kasvu pidas Venemaa kõige suuremaks probleemiks. Väärib märkimist, et ühtlasi on see kingitus ka Eesti põlevkiviõli tootjatele!

Kindlasti näeme kütusehindade üles-alla liikumist ka edaspidi, kuid pakun, et toornafta barrelihind tõuseb järgmise 4 kuu jooksul 70 dollari piirist kõrgemale. Loogiliselt suudaks toornaftahinda tuua allapoole USA kildanafta toodangu kasv 2018. aastal ning OPECi ja Venemaa kärpekavast mitte kinnipidamine või selle ennetähtaegne tühistamine, millele OPEC on ühe võimalusena ka viidanud.