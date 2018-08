Operail kasvatas jõudsalt kasumit

„Oleme käesoleva aasta esimese kuue kuuga ületanud eelmise aasta sama perioodi kasuminäitajat ning pööranud 1,8 miljonilise kahjumi pea viie miljoni euroseks kasumiks,“ tutvustas majandustulemusi Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Kontserni kulumieelne ärikasum ehk EBITDA on eelmise aastaga võrreldes suurenenud viis korda, ulatudes 7,8 miljoni euroni.

Toomsalu hinnangul on positiivsete majandusnäitajate üheks põhjuseks eelmisel aastal tehtud investeeringud, mis on osutunud vägagi tasuvaks: „Näeme, kuidas eelmisel majandusaastal tehtud otsused ja investeeringud vagunite rendisuuna arendamiseks end iga kuuga üha enam ära tasuvad“ Toomsalu sõnu kinnitavad ka numbrid, Operaili vagunite renditulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud koguni 171% ehk tõusnud 3,81 miljoni euroni.

Tugevaid tulemusi toetab ka kaubaveotulu, mis on kasvanud eelmise perioodiga võrreldes koguni 55%, ulatudes pea 25 miljoni euroni. „Me oleme kasvatanud kaubaveomahtu 44% ning viinud selle esimese kuue kuuga pea seitsme miljoni tonnini,“ selgitas Toomsalu. Kaubavedudest enam kui poole moodustasid mineraalsete kütuste ja väetiste kaubagrupid, esimese poolaasta jooksul kasvasid märgatavalt ka konteinerveod.

Juhatuse esimees lisas, et heade tulemuste taga on ka ettevõttes toimunud mõtteviisi muutus. „On selge, et me ei ole enam ainult kaubavedaja. Me näeme raudteed laiemalt ning oleme viimasel aastal jõuliselt arendanud ka teisi ärisuundi – vagunite ja vedurite renti ning veeremi remonti. Kindlasti toetab ka suvel toimunud ärinime muutus meie püüdlusi pakkuda klientidele rohkemat kui üksnes kaubavedu.“