Operail ostis veel hulga vaguneid

Endise EVR Cargo, nüüd Operaili nime kandva riigi transpordi- ja logistikaettevõte tütarfirma WagonPro soetas rohkem kui 160 uut metsa vedamiseks mõeldud platvormvagunit, mis antakse rendile.

„Eelmisel aastal andsime rendile 1500 vagunit, mis on 70% rohkem kui üle-eelmisel aastal. Nõudlus vagunite renditurul on kasvamas ka tänavu ning jätkame vagunite rendi ärisuuna intensiivse arendamisega,“ ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Koos uute vagunitega koosneb Operaili ja WagonPro vagunipark ligi 3100 vagunist.

Platvormvagunid on ehitatud United Wagon Company tehases ning tegemist on esimeste uue põlvkonna vagunitega, mis on Eestis registreeritud. Uued vagunid ületavad oluliselt varasemate analoogsete mudelite ökonoomsusnäitajaid. Näiteks on uue põlvakonna vagunite esimese depooremondi välp 8 aastat või 800 000 km, varasematel analoogsete mudelitel on vastavad näitajad 3 aastat ja 210 000 km. Soetatud uute mudelite mahutavus on 10 kuupmeetri võrra suurem (kandevõime vastavalt kuni 74 tonni ja mahutavus kuni 122 kuupmeetrit), mis võimaldab tõsta erineva tihedusega puidu vedamise efektiivsust ja vähendada kulusid.

Operail on riigile kuuluv raudteetranspordi- ja logistikaettevõte, mis tegutses selle aasta 22. juunini AS EVR Cargo nime all. Ettevõtte põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vagunite rent ning veeremi ehitus ja remont. Operail annab tööd 670 inimesele.