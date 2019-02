Operail tegi eile riigisisesel konteinerrongiliinil esimese sõidu

Eelmise aasta suvest käima läinud konteinerrongiliin Tartust Muuga sadamasse on ettevõtte sõnul vähendanud riigi peamaantee koormust enam kui 400 kaubaauto võrra kuus ning eile avatud uus Sillamäe liin näitab klientide huvi riigisiseste konteinervedude vastu raudteel. „Meie multimodaalset raudtee kaubavedu on administratiivselt sama lihtne tellida kui autovedu ning meie rongigraafik on sünkroniseeritud laevaliinidega,“ selgitas Operaili müügiosakonna juht Urmas Peterson. „Rongiga kaupu vedades on kauba ökoloogiline jalajälg oluliselt väiksem ning suureneb ka liiklusohutus meie maanteedel,“ loetles Peterson raudteetranspordi eeliseid.

Petersoni sõnul tasub märkida, et üks konteinerrong veab ära keskmiselt 50 kuni 100 kaubaauto jagu kaupu ning ettevõte plaanib järgneva aasta jooksul väljumiste arvu kasvatada viiele rongipaarile nädalas, mis tähendaks viite väljumist mõlemas suunas. „Taoliste mahtude saavutamisel toimuvad ümberlaadimised ka teistel Tartu haruteedel ja teistes Lõuna-Eesti jaamades,“ lisas Peterson.

Siseriiklike konteinerliinide senisest veelgi paremaks teenindamiseks on Operailil kevadel plaanis teha täiendavad investeeringud Tartu laadimisplatsi arengusse, et kaasajastada valgus- ja valvessüsteemid ning piirata laadimisterritoorium. „Meie eesmärk on pakkuda konkurentsi maanteetranspordile ning Tartusse luua konteinerdepoo, kus me käitleme nii import- kui ka eksportkonteinereid neid vahepeal sadamasse viimata. See parandab kahtlemata raudteeveo efektiivsust ja suurendab konkurentsivõimet,“ rääkis Peterson Operaili tulevikuplaanidest.

Jaanuarikuu seisuga on konteinerrongiga Muuga ja Tartu vahel veetud rohkem kui 16 000 tonni kaupu, millest suurema enamuse moodustavad eksporditavad puidutooted.