Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste valis uue, 23 500-ruutmeetrise Öpiku maja teise bürootorni ehituse peatöövõtjaks Merko Ehitus Eesti. Sõlmitud projekteerimis- ja ehituslepingu maht on ligikaudu 15,5 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Vastavalt lepingule asub Merko Ehitus Eesti rajama möödunud sügisel avatud Öpiku maja juurde teist 13-korruselist kontoritorni, mille valmimise järel, 2018. aasta teises pooles saab Öpiku paaristornidest Eesti suurim kontorihoone.

Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul on Ülemiste City äripindade hea täituvuse taga nii uued linnakusse kolivad ettevõtted kui ka paljude olemasolevate kiire laienemine. “Esindusliku Öpiku maja esimene bürootorn valmis Ülemiste Citys 2016. aasta sügisel ning vajadus teise torni ehitusega kohe alustada sündis esimese hooneosa müügiedust,“ märkis Nõlvak.

Pakkumisi hoone teise bürootorni ehitamiseks võeti Nõlvaku kinnitusel mitmetelt ehitusettevõtetelt, leping otsustati sõlmida Merko Ehitus Eestiga, kes oli ka esimese torni ehituse peatöövõtja. „Esimese torni ehitus ja koostöö sujus hästi ning meil on hea meel, et saame Eesti suurimaks büroohooneks tõusva Öpiku maja tervikuna valmis ehitada. Tegemist on väärika maamärgiga, mis sobib väga hästi üha arenevasse Ülemiste City keskkonda,“ ütles Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe.

Öpiku maja teise bürootorni ehitust finantseerib Nordea pank. Hoone arhitekt on Mattias Agabus ning teine bürootorn rajatakse vastavalt B-energiaklassi ja LEED Platinum keskkonnasertifikaadi nõuetele.

Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku järgi nimetatud Öpiku paaristornid saavad südameks Ülemiste City uuele kvartalile, kus lisaks rajatavale parkimismajale restaureeritakse lähiajal vanad tehasehooned moodsateks äripindadeks. Peagi alustatakse kvartalisse ka uue parkimismaja rajamist, mille esimene etapp hõlmab 13 500 ruutmeetrit ja loob linnakus täiendava parkimisvõimaluse 450 autole.