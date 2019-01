Õppejõud: miks vaatab Eesti pealt, kuidas Google riigist miljoneid maksuvabalt välja pumpab?

"Hinnanguliselt teenivad Google ja Facebook Eestis aastas vähemalt 10-15 miljonit eurot reklaamitulu, aga kogu see raha liigub ühtegi maksu maksmata Eestist välja," lausus Paurman.

Ta selgitas, kuidas internetifirmad võtavad Eesti firmade raha, reklaamides nende tooteid ja teenuseid Eesti inimestele, kes tarbivad neid Eestis. "Kogu äri toimub Eestis, aga reklaamiraha pealt siia sentigi maksutulu ei jää,” märkis maksuõppejõud, lisades, et nii jäävad siia laekumata ka tulu- ning tööjõumaksud.

"Seetõttu on Eesti reklaami- ja meediafirmad ebavõrdses konkurentsisituatsioonis, tasudes samalt teenuselt 20-protsendilist käibemaksu ning muid tasusid," rääkis Paurman. Ta näeb põhjust selles, et Euroopa Liidus pole siiani suudetud ühtselt kokku leppida, kui palju ja kuidas peaks nende internetiettevõtete eri riikidest teenitud tulu või käivet maksustama.

"Esialgne plaan on maksustada internetifirmasid 3-protsendilise maksuga, mis on ikkagi Eesti firmadele kehtiva 20-protsendilise käibemaksuga võrreldes naeruväärselt madal," nentis maksuõppejõud. Ta on veendunud, et Eesti e-riik magab, kuna loodetakse Euroopa Liidu ja Andrus Ansipi tegevusele, aga paratamatult on meie taskud järgmisel aastal sama tühjad.

"Äri läheb järjest enam internetti ning internetiteenused, mis riigi sees osutatakse, peaks seal ka maksustatud olema," sõnas Paurman. Kuigi Google, Amazon ja Apple on kõvad vastased, peaks me tema hinnangul olema digivaldkonna reguleerimisel eesrinnas.