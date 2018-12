Õppelaenujääk määrab lumehelbekeste kohtingukaaslase eelistusi

Selline kaasaaegne USA suhtumine armastusse aastal 2018.

Enam kui 77 protsenti inimestest peavad krediitkaardivõlga ebaatraktiivseks, selgub Finder.com küsitlusest. Selle andmetel on 11 525 dollarit krediitkaardivõlga punane joon, kus kaob kohtinguhuvi.

Palgapäevast palgapäevani puuduolevate rahalaenude intress on kuni astronoomilised 400 protsenti aastas. See on kohtinguhuvilistele sobimatu laenuliigina teisel kohal. Sellise laenu puhul on punane joon 1830 dollaril. Kuigi ameeriklastel on 1,4 triljoni dollarine õppelaenujääk, on selles laenuliigi osas tolerants kõrgem ehk 51 000 dollarit ja üle on peletav. Keskmine õppelaenujääk on 37 000 dollarit.

Kõige vähemtolerantsed on õppelaenu suhtes lumehelbekesed. 80 protsenti ei taha kohtingule minna nendega, kellel on õppelaen. Sobimatuse poolest järgnevad krediitkaardilaen ja palgapäevalaenud.

Kõige tolerantsemad on mistahes võla suhtes 1960-1980 sündinud, kelle jaoks kõige ebasobivam kohtingukaaslase võlg on palgapäevast palgapäevani laen (75 protsenti küsitletutest), millele järgnevad krediitkaardivõlad ja eluasemelaenu jääk. Beebibuumipõlvkonnale on kõik võlad peale õppevõla vastuvõetamatud.

See mida kohtingute alguses öeldakse oma rahaasjade kohta võib palju mõjutada tuleviku. Abielludes pannakse rahaasjad kokku ja see mõjutab tulevast õnne. Mida kõrgem on krediidiskoor, seda vähem tõenäoline on lahutus. 58 protsenti ameeriklastest leidsid, et nad ei abiellu inimesega, kellel on märkimisväärselt suur võlg, selgus üheste teisest, Avvo poolt tehtud uuringust.