Oravad pitsitasid Ratast: kas tahate kuue uue maksuga ajalukku minna? Valitsusel on plaan kulutada kolmandik riigi reservidest?

Riigikogu infotunnis reformierakondlaste ja Vabaerakonna esitatud tulistele küsimustele riigieelarve kohta vastas peaminister Jüri Ratas stoilise rahuga, et lubab, et riigieelarve jääb struktuursesse tasakaalu.

Taavi Rõivas (Ref) kritiseeris täna avaldatud rahandusministeeriumi ülevaadet valitsuse eelarvepoliitikale aluseks võttes, et valitsus soovib eelarve viia suurde puudujääki."Tõepoolest väga jõuliselt ja väga selgelt te soovite muuta Eestile palju edu toonud eelarvepoliitikat ja viia eelarve suurde puudujääki. Ja koguni nii suurde, et isegi peale kuute uut maksu, mida te kavatsete nüüd kehtestada, on keskvalitsuse puudujääk suurem kui majanduskriisi haripunktis 2009. aastal," pahandas Rõivas.

Ratase sõnul on kõigi koalitsioonipartnerite soov hoida riigieelarve keskmisena struktuurses tasakaalus. Ta ütles, et riigi eelarvestrateegias on SKT lõhest välja tulemiseks näiteks 2018. aastal Eesti riigis läbi aegade kõige suurem investeeringute maht - ligi 1,4 miljardit. Sellest 110-115 miljonit soovib koalitsioon suunata strateegilisteks investeeringuteks.

„Mitte ühtegi senti, mida koalitsioon ka soovib laenata, ei lähe püsikulude või jooksvate kulude katteks. Me räägime ainult strateegilistest väga olulistest investeeringutest, mis tõstaksid Eesti majanduskeskkonda, mis kindlasti kindlustaksid Eesti inimestele paremat elukeskkonda, olgu see paremad ja turvalisemad sõiduteed, olgu see kiirem raudteeühendus, olgu see näiteks investeeringud infotehnoloogia valdkonda, et ka hajaasustusega piirkondades saaksid inimesed kiirema internetiühenduse, või olgu see seesama märgiline rahvusvaheline konverentsikeskus," ütles Ratas.

Endine maaeluminister Urmas Kruuse nimetas praegust koalitsioonilepingut "Exceli-vabaks". "Teie Exceli-vaba koalitsioonileping tundub praegu olevat nii põhjatu, et see maksutõusude kaskaad on nagu lõputu jada ja seda lõppu ilmselt ei olegi, mis on ühelt poolt paratamatus. Aga täiesti hämmastav on teie valitsuse liikmete käest kuulda seda, et tulevikus tuleb võimalus lasta eelarve tasakaalu ja selle kõige suurem kasusaaja on ametisolev valitsus."

Infotunni lõppu jäeti aga sõnameister Jürgen Ligi (Ref) pöördumine.

"Härra peaminister! Ardo Hansson on nimetanud teie rahanduspoliitikat omakasupüüdlikuks ja majanduse kasvupotentsiaali kahjustavaks. Seda võiks nimetada ka röövimiseks. Te olete võtnud eelmiselt valitsuselt reservid ja struktuurse ülejäägipuhvri. Te olete võtmas maksumaksjalt kuut uut maksu ja tõstmas seniseid. Ja te sunnite järgmist valitsust kärbetele. Öelge, kas te sellega tahategi ajalukku jääda või on teil veel mõni unistus?"

Ratas vastas sellelegi küsimusele, et tänane valitsuskoalitsioon hoiab riigieelarve keskmisena struktuurses tasakaalus ning et SKT lõhe peab vähenema. "See on kindlasti see, millest me lähtume ja mida me järgi ei anna."