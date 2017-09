Orkaan Harvey muutis maailma ühe tähtsaima kemikaali harulduseks

Töö Chevron Phillips Chemical Co tehases Texases Pasadenas seisab

Vähesed inimesed on kuulnud etüleenist, kuid see värvitu põlev gaas on üks tähtsaim kemikaal maailmas ning suur osa selle USA toodangust tuleb orkaanist kahjustatud USA Mehhiko lahe rannikult.