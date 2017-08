Orkaan Harvey üleujutuskahjud võivad olla hiiglaslikud

Orkaan Harvey tekitatud Texase üleujutase kahjud võivad vastata 2005. aasta orkaan Katrina omadele, mis oli USA ajaloo kulukaim loodusõnnetus, kirjutas pühapäeval kindlustusanalüüsiorganisatsioon Insurance Information Institute (III).

Praegu on veel liiga vara hinnata täpselt kui suur kahju on sündinud kodudele ja äridele.

„Kui üleujutase kahjud vastavad Katrina omadele arvestades saabuvat veekogust, siis kahju teeb pigem vesi mitte niivõrd tuul,“ ütles III pressiesindaja Loretta Worters Reutersile.

Orkaan Katrina tõi Louisianas ja Mississipis kaasa enam kui 15 miljardi dollarilise üleujutuskindlustuse kahju, mis tasuti üleriikliku üleujutuskindlustuse programmi (NIFP) raames. See kindlustusprogramm on enamus ameeriklastele ainus jõukohane üleujutuskindlustus.

Kindlustusfirma BMS Groupi meteoroloog Andrew Siffert ütle, et lihtne on mõista, et Harvey võib kergesti tuua suurema kui 10 miljardi dollarilise majandusliku kahju ning üle viie miljardi dollari suuruse kindlustatud kahju. Nendes numbrites ei sisaldu NIFP poolt väljamakstav kindlustus.

NIFP on juba sügaval võlgades ja vajab tõenäoliselt USA maksumaksjate poolt päästmist samuti nagu juhtus pärast Katrinat.

Seni on Harvey valanud juba Houstoni enam kui 60 sentimeetrise veekihi. Orkaan peaks manööverdama Texase osariigi kaguosas mitu päeva ja võib veel sama palju vett alla valada.

Orkaanid toovad suurt kahju paljudele eluasemeomanikele, kuna nad ei kindlusta kinnisvara. Teised avastavad, et üleujutuse kaitse on jäänud kindlustuslepingust välja. Kui orkaanidest tingitud tuulekahju on kaetud kinnisvarakindlustuse raames, siis üleujutuse kahju ei ole.

„Tuulekahjud ületavad tõenäoliselt kaks miljardit dollarit kindlustatud kahju näol,“ ütles Siffert.

Üleriigilise küsitlusest selgus, et 2016. aastal omas vaid 12 protsenti üleujutusohuga rannikualade elanikest üleujutuskindlustust. 2015. aastal oli veel 14 protsendil selline kindlustus.

NFIP on USA riigikassale võlgu 24,6 miljardit dollarit.