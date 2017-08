Orkaan Harvey viskas bensiinihinna kahe aasta kõrgeimale tasemele

USAs tõusid bensiinifutuuride hinnad kahe aasta kõrgeimale tasemele, kuna troopiline torm Harvey laasatas USA kütusetööstuse olulisemat piirkonda.

Kui torm jõudis merelt rannikule tõusis bensiini hind kuni 6,8 protsenti. Tegemist on enam kui 50 aasta tugevaima tormiga, mis on Texast tabanud. Torm manööverdab jätkuvalt mööda osariiki ringi.

Selles piirkonnas asub veerand USA naftarafineerimisvõimsusest. Läbi rafineerimise protsessi saab naftast bensiin, diiselkütus ja muud saadused. Mõnedes piirkondades on oodata, et nädala jooksul tuleb alla terve aasta sademete norm. Seni on hukkunud vähemalt kaks inimest. Torm kutsub tõenäoliselt esile täiendavaid kõrglaineid ja tornaadosid.

Harvey lõi rivist välja veerandi Mehhiko lahe naftatoodangust. Mõned USA naftakauplejad püüavad importida naftat Põhja-Aasiast, rääkisid mitmed rafineerimis- ja laevandusallikad Reutersile.

„Sajud peaksid kestma kuni kolmapäevani, seetõttu kestavad tarnekatkestused veel mõnda aega,“ ütles Rivkin Securitiese investeerimisanalüütik William O'Loughlin.

USA majanduskasv enam kui pooldus kvartalis kui orkaan Katrina laamendas 2005. aasta augustis. Kui algasid ülesehitustööd ja bensiinihinnad normaliseerusid taastus majanduskasv kiiresti.