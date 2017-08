Orkaani Harvey tekitatud kahju aina kasvab

Kui eile hommikul käis õnnetusteanalüütik Chuck Watson välja, et troopilise tormi Harvey poolt tekitatud kahjuks pole põhjendamatu pidada 42 miljardit dollarit, siis päeva lõpuks lisas ta kahjunumbrile veel kümme miljardit dollarit, kirjutab Bloomberg.

Harvey esialgne maabumine Texase rannikul neljanda kategooria orkaanina tõstis bensiini hinda ja kukutas nafta hinda, sest rafineerimistehased seisid.

Siis saabusid sajuhood ja struktuurid nagu näiteks tammid hakkasid kokku kukkuma. Et tund tunnilt muutuvad kahjunumbrid üha suuremaks, võib antud torm ületada USA ajaloo kalliduselt teist loodusõnnestust, milleks oli supertorm Sandy.

„Me võime jõuda 60-80 miljardi dollarilise kahjuminumbrini vähimagi pingutuseta,“ ütles Watson Harvey tehtud kahju kohta.

Mõned Texase osad võivad jääda kuid elektrita.

Nüüd on Harvey ohustamas Louisiana osariiki, sealhulgas New Orleansi, mille Katrina 2005. aastal uputas. Too orkaan tappis vähemalt 1800 inimest ja püõhjustas 160 miljardi dollarilise kahju. Sandy laamendas 2012. aastal New Yorgis ja New Jerseys, nõudes 147 elu, enndest 72 USAs. Sandy põhjustas 70,2 miljardi dollarilise kahju.

Teisipäevaks on ajalehe Austin American-Statesmani hinnangul Harvey tapatöö tulemuseks vähemalt 15 hukkunut.

Watsoni sõnul ei ole ilmamudelid kohandatud Harvey sarnasteks nähtusteks. Tüüpilise stsenaariumi kohaselt peaks infrastruktuur nagu tammid hävima 80-90 protsendise stressimäära juures. „Me näeme varisemisi 60 protsendi juures,“ lausus ta.

Lisaks avas USA armee insenerkorpus reservuaarid Houstonist läänes, millega ujutati üle varem kuivalt läbi ajanud piirkonnad. Selliste tahtlike üleujutustega tuleb kah arvestada, ütles Watson.

Watsoni teine suurem mure on see, kui aeglaselt Harvey poolt maha valatud vesi ära voolab. Et nüüd on New Orleans ja ülejäänud Louisiana rannikuala tundmas Harvey põhjustatud sadusid, on veel üks USA põhiline naftarafineerimiskeskus ohus.

Torm pani jõude seisma Texases kuni 3,36 miljoni barrelise ööpäevase tootmisvõimsusega naftatöötlemistehaseid, ütles PIRA Energy Groupi vanemanalüütik Jenna Delaney.