Orkaanide hävitustöö läheb kindlustusfirmadele maksma tohutu varanduse

Kolm orkaani, mis laastasid USA rannikut ning kaks, mis tegid hävitustööd Mehhikos, lähevad kindlustusfirmadele miljardeid maksma.

Maailma suurima kindlustusfirma Swiss Re kohaselt lähevad orkaanid Harvey, Irma ja Maria ning kaks orkaani Mehhikos kindlustusfirmadele maksma ligikaudu 95 miljardit dollarit.

Zurichis asuv Swiss Re peab looduskatastroofide eest ainuüksi välja maksma 3,6 miljardit dollarit. Täpselt seda, kui palju iga orkaan maksma läks, firma ei täpsustanud, kirjutas Associated Press.

AccuWeather arvutas septembis kokku orkaanide majanduskahju, kuhu arvestati ärikatkestused, kasvav tööpuudus, infrastruktuuri kahjustused, põllumajandussaagikahjud, kinnisvara kahjustused ja kõrgem kütuse hind.

„Me arvame, et Irma toob umbes saja miljardi dollari suuruse kahju, saades kõige kulukamate orkaanide edetabelisse. See võrdub umbes poole protsendiga USA 19 triljoni dollarilisest SKTst,“ ütles AccuWeatheri asutaja Joel Myers. „Meie prognoosi kohaselt võib orkaan Harvey olla 190 miljardi dollarilise kahjuga, mis moodustab terve protsendi SKTst ja on USA ajaloo kallim ilmaõnnetus. Kokku peaks kahe loodusõnnetuse kahju moodustama 1,5 protsenti USA majanduse kogutoodangust.“