Orkaanide kahjud aina kuhjuvad

Orkaanid Harvey ja Irma võivad kaevata USA majandusse 290 miljardi dollarilise augu, prognoosis pühapäeval AccuWeather.

Suur osa kahjust tuli ebatavaliselt kaua orkaaniga kaasnenud valingulistest sajudest Texases ja ka tavatult pikaajalisest tugevast tuulest, mis laamendab Floridas, kirjutab MarketWatch.

„Tormi võimsus kombineerituna aeglase liikumisega laseb tuulel möllata mõnes kohas 12 ja enamgi tundi, mistõttu kahju võimendub,“ ütles AccuWeatheri asutaja Joel Myers.

„Me arvame, et Irma toob umbes saja miljardi dollari suuruse kahju, saades kõige kulukamate orkaanide edetabelisse. See võrdub umbes poole protsendiga USA 19 triljoni dollarilisest SKTst,“ ütles Myers. „Meie prognoosi kohaselt võib orkaan Harvey olla 190 miljardi dollarilise kahjuga, mis moodustab terve protsendi SKTst ja on USA ajaloo kallim ilmaõnnetus. Kokku peaks kahe loodusõnnetuse kahju moodustama 1,5 protsenti USA majanduse kogutoodangust.“

Tänavused tormid tegid ajalugu, kuna USA mandriosa pole kunagi samal aastal tabanud kaks neljanda kategooria orkaani.

AccuWeatheri majanduskahju arvestusse on võetud ärikatkestused, kasvav tööpuudus, infrastruktuuri kahjustused, põllumajandussaagikahjud, kinnisvara kahjustused ja kõrgem kütuse hind.

„Mõned kahjud on kaetud kindlustusega, mõned mitte, kuid nad mõjutavad erineval moel miljoneid inimesi,“ ütles Myers. „Mitmed miljonid inimesed on evakueeritud, mistõttu nende elu on juba mõjutatud ja nad on kandnud moel või teisel kulusid.“

Pühapäeval tuli välja veel üks prognoos, katastroofimodelleerimisfirma AIR Worldwide'i oma, mille kohaselt orkaan Irma kindlustatud kahjud ulatuvad USAs ja Kariibimaades kokku kuni 65 miljardi dollarini.

USAs tegi prognoosi kohaselt Irma kindlustatud kahju 15-50 miljardit dollarit ja Kariibi mere maade omad võivad tulla 5-15 miljardi dollarini.

„Floridas on ligi 80% kindlustatud väärtusest rannikuomavalitsustes, kus aastakümnetega on kindlustusväärtus oluliselt kasvanud,“ teatas Air. Ettevõtte hinnangul tuleb infrastruktuuride kahjustus väiksem kui 1992. aastal orkaan Andrew ajal, kuna ehituseeskirjad on karmimad ja selle täitmise kontroll on tugevam.