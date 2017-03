Osaühing, täisühing, usaldusühing – mis eristab üht ettevõtlusvormi teisest?

Levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ja aktsiaselts (AS).

Kahe aasta eest tegutses Eestis 117 000 ettevõtet, neist äriühinguid oli ligi 91 000. Äriloomine oli 2015. aastal selgelt tõusuteel – kui 2014. aastal kasvas nende arv varasema aastaga võrreldes ligi 1500 võrra, siis 2015. aastal juba üle 4000 võrra, toob välja „Eesti statistika aastaraamat 2016“.

Kõiki majandusüksusi kokku – äriühinguid, FIE-sid, MTÜ-sid, riigi- ja omavalitsusi kokku oli 2015. aastal veidi üle 151 000. Võrreldes 2014. aastaga tuli neid juurde 5000. Neist 151 000-st oli: tegutsevaid äriühinguid 60%,FIE-sid 17%, MTÜ-sid 20%,riigi- ja omavalitsusasutusi veidi alla 2%.

Võib öelda, et kõige levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) js aktsiaselts (AS). Siiski kahanes FIE-de arv juba üheksandat aastat – üle-eelmisel aastal, nii nagu aasta varemgi, jäi neid vähemaks ligikaudu poolesaja võrra. 2015. aasta seisuga on Eestis FIE-sid ligi 26 500.

Mis eristab üht ettevõtlusvormi teisest? Toome siinkohal ära lihtsa võrdluse.

ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS

FIE

Minimaalne nõutav algkapital – puudub

Minimaalne nõutav asutajate arv – üks

Varaline vastutus – FIE vastutab kohustuste eest kogu oma varaga

Juhtimine – juhtimisorganid puuduvad

Osaühing

Minimaalne nõutav algkapital – 2500 eurot (või puudub, kui kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot)

Minimaalne nõutav asutajate arv – üks

Varaline vastutus – osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest; osakapitali sissemakse tegemata jätmise korral tuleb vastutada tasumata sissemakse ulatuses isikliku varaga

Juhtimine – OÜ kohustuslik juhtimisorgan on juhatus; osaühingul peab olema nõukogu ainult siis, kui see on ette nähtud OÜ põhikirjas

Aktsiaselts

Minimaalne nõutav algkapital – 25 000 eurot

Minimaalne nõutav asutajate arv – üks

Varaline vastutus – aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest

Juhtimine – AS-i kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek; aktsiaseltsil peavad olema juhatus ja nõukogu

Täisühing

Minimaalne nõutav algkapital – puudub; sissemaksete suurus määratakse ühingulepinguga

Minimaalne nõutav asutajate arv – kaks

Varaline vastutus – osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest võrdselt kogu oma varaga

Juhtimine – kohustuslikud juhtimisorganid puuduvad

Usaldusühing

Minimaalne nõutav algkapital – puudub; sissemaksete suurus määratakse ühingulepinguga

Minimaalne nõutav asutajate arv – kaks

Varaline vastutus – vähemalt üks täisosanik vastutab äriühingu kohustuste eest kogu oma varaga; vähemalt üks usaldusosanik vastutab äriühingu kohustuste eest tehtud sissemaksete ulatuses

Juhtimine – kohustuslikud juhtimisorganid puuduvad

Tulundusühistu

Minimaalne nõutav algkapital – 2500 eurot

Minimaalne nõutav asutajate arv – kaks

Varaline vastutus – osanik ei vastuta isiklikult tulundusühistu kohustuste eest, kui pole kokku lepitud teisiti

Juhtimine – üldkoosolek on ühistu kõrgeim organ; otsused tehakse hääletusel, kus igal ühistu liikmel on üks hääl; juhatus on ühistu juhtorgan

Allikas: EAS