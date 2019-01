Ossinovski altkäemaksu kohtuasi: Eesti miljonäri altkäemaksuasja on seotud ka Läti poliitikud

Jurašs: Kas ta [Andrejs Elksniņš] küsis raha?

Ossinovski: Ta küsis KNABi jaoks miljoni.

Jurašs: Miljoni.

Ossinovski: KNABile.

Jurašs: Kas see oli tõesti miljon? Kas te rääkisite sellest?

Ossinovski: Jah, me rääkisime.

Jurašs: Kas see oli teie initsiatiiv? Või tema oma? Kas ta arvab, et teie peate andma selle KNABile, et asja lahendada? Kuidas see oli?

Ossinovski: Kui ta külastas mind 25 korda, tulles selleks igasse maailma nurka, kas siis olen küsija mina või tema?

Jurašs: [Ohates] Kui te oleksite olnud sel hetkel valmis koostööks ja tema oleks altkäemaksu väljapressimise eest trellide taha pistetud, oleks see olnud suurim boonus, mida oleksite võinud loota. Ta kasutas teid ära, ta mängis teid üle. Ta küsis teilt raha, teades, et te, kuidas nüüd öeldagi, olete maksujõuline klient.

Ossinovski eitab Elksniņši rahaküsimist

KNABile tunnistusi andes ütles Ossinovski, et Elksniņš ei ole temalt Jurašsile ega teistele ametnikele raha küsinud.

Ossinovski keeldus teemat kommenteerimast.

Elksniņš seevastu muutus ründavaks, nimetades Jurašsi väiteid „läbikukkunud KNABi uurija produtseeritud jamaks“ ja kinnitas, et Ossinovski pöördus tema poole pärast Läti Raudtee korruptsiooniasja algust, andmaks infot Lätis toimuva süstemaatilise korruptsiooni kohta.

Kui Jurašs on jätkuvalt veendunud, et altkäemaksu andmise katse leidis aset, siis KNABi uurimine Jurašsile altkäemaksu andmise katse kohta tõendeid ei leidnud.

Läti Raudtee korruptsiooniasja kohtuistungid jätkuvad veebruaris. Oleg Ossinovskit süüdistatakse suures ulatuses altkäemaksu andmises ning Läti Raudtee endist juhti Uģis Magonist selle vastuvõtmises.