Ossinovski: Eesti kaupmehed on aidanud kaasa Läti piirikaubandusele

Eesti kaupmehed on aidanud alkoholiostjatel Läti kasuks otsustada, kirjutab Äripäev toetudes pressikonverentsi väljavõttes tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski öeldule.

Inimesed enam tööle ei lähegi, vaid lähevad hoopis autoga Lätti õlut ostma. See on olnud natuke prognoositust suurem, sellepärast on rahandusministeerium prognoosi korrigeerinud.

Ja eks Eesti kaupmehed on siin aidanud omalt poolt kaasa. Ehkki uue aktsiisiga oleks pidanud lahja alkohol jõudma ühe- kuni kahekuulise viitega poodidesse, siis hinda tõsteti ikka kohe 1. juulil.

