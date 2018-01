Ossinovski ei toeta Keskerakonna pensionitõusu ideed

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ei toeta Keskerakonna ideed tõsta pensione kuni 100 eurot kuus. Ossinovski sõnul võiks pigem pensionäridele tagada teenuseid ja vähendada nende kulusid, kirjutab ERR.

"See tähendab tänase pensionisüsteemi põhimõttelist ümber tegemist. Kui siiani kehtiva korra järgi pensionid tõusevad vastavalt ühiskondliku jõukuse kasvule, selle süsteemi muutmist sotsiaaldemokraadid ei toeta," kommenteeris Ossinovski.

Ossinovski märkis, et tulenevalt tulumaksureformist on Keskerakonda tabanud kriitika ja seetõttu nägi Keskerakond, et on vaja anda oma olulisele valijarühmale positiivseid sõnumeid.

Ossinovski ei osanud vastata küsimusele, kust võtta see kuni 500 miljonit aastas Keskerakonna välja pakutud pensionitõusuks.

"Eks see on selge, et kulu on üüratu, loomulikult on see ühiskondlik valik. Kas kõige pitsitavam, keeruline probleem Eesti ühiskonnas täna on pensioni suurus või on see midagi muud? Ja loomulikult on see Keskerakonna legitiimne ja poliitiline positsioon, eks nad siis peavad sellele katteallikaid pakkuma, olgu selleks tulumaksu protsendi tõus või midagi muud," sõnas ta.