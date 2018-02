Ossinovski maksumaksjate vaenlase tiitlist: mõistan, et inimesed, kelle elus mängib alkohol suurt rolli, on pahased

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

Maksumaksjate liit valis täna maksumaksjate vaenlaseks tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski "ebaõnnestunud aktsiisipoliitika eest". Ossinovski kirjutas selle peale sotsiaalmeedias, et ennegi on vaenlase tiitel antud keerukate reformide tegijatele. Ta lisab, et lõpuks ei ole tema see aktsiisitõstja - see on rahandusminister - ning rõhutab, et tänane valitsus on kange alkoholi aktsiisitõusu hoopis leevendanud.