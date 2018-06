Ossinovski: Michal on alkoholipoliitikas Tarmo Noobi käepikendus

LP-le antud intervjuus sõnas endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, et kui asi puudutab alkoholipoliitikat, on reformierakondlane Kristen Michal A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi käepikendus.

Lõik intervjuust, kus Ossinovski väite välja käis:

Võime nimetada hulga asju, mis on õnnestunud, ent kivina tirib teie reitingut alla just nimelt alkoholiteema. Seda seostatakse eeskätt sinu nimega.

Ma ei ole sellega nõus. On selge, et kui erakonna esimees võtab ette teema, mille vastu on väga tugev lobirühm, kelle taga on sadu miljoneid eurosid, siis on selge, et üritatakse kõigiti rünnata. Aga otsused on tehtud ja need annavad pikema ajaga tulemuse. Selles pole mingit kahtlust. Tulemused tuleb lihtsalt ära oodata.

Usun, et alkoteemast saab keskne teema ka enne kevadisi valimisi.

Ei usu. Nii hull see viinaviga meie ühiskonnas ka ei ole.

Head konkurendid aitavad. Kuidas reformierakondlane Kristen Michal ütleski: tänase valitsuse alkoholi- poliitika on ajanud inimesed jooma ja maksuraha Lätti.

Kristen Michal on Tarmo Noobi käepikendus poliitikas. Mis asjaoludel, võite ise arvata.