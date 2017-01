Tervise- ja tööministri arvates võiks maksuamet Lätist toodud alkoholi edasimüüjate vahelevõtmiseks paremat tööd teha.



Maksu- ja tolliamet ei näe alkorallis probleemi, sest lubatud koguseid ei ületata ja edasimüümise eesmärki pole tuvastatud.



Ossinovski arvates ei ole piirikaubanduse mõju väga suur, kuid küsimus olevat ühiskonna moraalis.

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ütles nädala algul riigikogu kõnepuldist, et ta tahaks „selle pulli ära lõpetada” ja loodab, et maksuamet võtab asja käsile. Jutt käis Läti piirikaubandusest ja Eestist tehtavast alkorallist, sest Euroopa Liidu ühisturu reeglid lubavad iga päev isiklikuks tarbimiseks üle piiri tuua 110 liitrit õlut ja 10 liitrit viina. Ossinovski sõnul on maksuamet juba kaardistanud sadakond autot, mis just n-ö isiklikuks tarbeks mitu korda nädalas täpipealt maksimaalse lubatud koguse üle piiri veavad. „No vabandage väga, mis isiklik otstarve see selline on, iga päev 110 liitrit?!” pahandas minister riigikogus. On selge, et sellised kogused lähevad Eestis edasimüügiks heal juhul sõpruskonna vahel, aga halvemal juhul varustatakse aktsiisivaba alkoholiga toidukohti ja kõrtse. Just see moodustab ministri sõnul Lätist toodava alkoholi põhikoguse. „See on seadusrikkumine ja seda seadusrikkumist on võimalik monitoorida ja sellega seda piirata,” sai hurjutamisest oma osa ka maksu- ja tolliamet, kes peaks õllepudelilt „õiget” maksumärki otsima.