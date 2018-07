Ossinovski: Oviir ajab õiget asja, kriitikud ei tea asjast midagi

Kuigi mitmed ettevõtjad ja ettevõtete ühendused on teinud sunddividendide eelnõu maatasa, leiab sotside esimees Jevgeni Ossinovski, et eelnõu eestvedaja Liisa Oviir ajab õiget asja, kirjutab Äripäev.

„Need inimesed, kes on end selle seaduseelnõu suhtes reljeefselt väljendanud, ei ole eelnõud tegelikult lugenud,“ ütles ta.

Äripäev küsis sotside esimehelt Jevgeni Ossinovskilt, mida tal erakonna kaitseks öelda on – viimase kahe nädala jooksul on sotsid saanud ettevõtjatelt etteheiteid nii sunddividendide kui ka tööõnnetuskindlustuse idee pärast. Samuti uurisime maad, kas Urve Palo ja Indrek Saar on ära leppinud või kummitavad sisepinged erakonda endiselt.

Loe pikemalt Äripäevast.